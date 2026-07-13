Argentina ban hành điều luật chưa từng có

Liên đoàn Bóng đá Argentina vừa ban hành quy định cấm triệu tập các cầu thủ chuyển ra nước ngoài thi đấu khi chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp tại quê nhà.

Argentina ra điều luật mới ngăn chặn các cầu thủ như Lionel Messi ra nước ngoài thi đấu sớm.

Quy định kể trên nhằm bảo vệ quyền lợi của các đội bóng trong nước, nhưng đồng thời tạo ra một kịch bản gây tranh cãi khi nhìn lại trường hợp của Lionel Messi.

Theo luật bóng đá Argentina, cầu thủ có thể ký hợp đồng chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cho biết quyết định mới được đưa ra nhằm ngăn chặn việc cha mẹ cầu thủ lợi dụng "quyền giám hộ" để đưa con cái sang châu Âu sớm. Việc này từng khiến các câu lạc bộ đào tạo tại Argentina chỉ nhận được phí đào tạo ít ỏi thay vì phí chuyển nhượng theo giá trị thị trường.

Javier Mendez Cartier, Giám đốc các đội trẻ của AFA, khẳng định: “Ban lãnh đạo AFA luôn tìm cách bảo vệ lợi ích của các câu lạc bộ đào tạo. Bất kỳ ai sử dụng quyền làm cha mẹ để di cư trái với quy định, con cái họ sẽ không được triệu tập vào bất kỳ đội tuyển quốc gia nào".

Nếu quy định kể trên tồn tại cách đây 20 năm, lịch sử bóng đá thế giới có thể đã thay đổi. Messi, người vừa góp phần giúp Argentina tiến vào bán kết World Cup năm nay, gia nhập học viện La Masia của Barcelona khi mới 13 tuổi. Theo luật mới, anh sẽ không đủ điều kiện đại diện cho đất nước vì rời Newell's Old Boys khi chưa có hợp đồng chuyên nghiệp.

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