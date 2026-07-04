Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Argentina 1-1 Cape Verde: Địa chấn tại sân Hard Rock

  • Thứ bảy, 4/7/2026 04:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Phút 60, Cape Verde bất ngờ chọc thủng lưới nhà đương kim vô địch thế giới ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

Nửa đầu hiệp một trôi qua, Argentina cầm bóng 64% nhưng chưa đẩy nhanh tốc độ trước Cape Verde. Cơ hội duy nhất nhà đương kim vô địch thế giới có được chỉ là cú đá phạt bị cản phá của đội trưởng Lionel Messi.

Phút 29, đẳng cấp của Messi một lần nữa lên tiếng. Siêu sao sinh năm 1987 chạy chỗ, đón đường chuyền của Lisandro Martinez, trước khi tung cú dứt điểm chuẩn xác từ góc hẹp, hạ gục thủ môn Vozinha.

Argentina anh 1

Messi chứng tỏ đẳng cấp siêu sao dù đã 39 tuổi.

Messi đã ghi bàn trong cả 4 trận tại World Cup 2026, đồng thời tạo nên cột mốc vĩ đại, đó là 20 pha lập công trong lịch sử giải đấu cao nhất thế giới cấp tuyển quốc gia, thành tích không ai có thể chạm đến.

Phút 45, tỷ số suýt nâng lên 2-0 cho Argentina. Cú ra chân từ ngoài vùng cấm của Enzo Fernandez khiến Vozinha phải vất vả đổ người cản phá. Trong 4 cú sút của "Albicelestes" từ đầu trận, có 3 trong số đó đi trúng đích. Ở chiều ngược lại, Emiliano Martinez chưa phải chịu bất kỳ sức ép nào từ hàng công Cape Verde.

Bất ngờ xảy ra khi Cape Verde thi đấu đầy tốc độ ở hiệp hai. Sau một cơ hội bị bỏ lỡ, Deroy Duarte làm người hâm mộ bật khóc với cú sút đánh bại cả Lisandro và Emiliano Martinez, đưa trận đấu trên sân Hard Rock trở lại vạch xuất phát ở phút 60.

Argentina anh 2

Sau khi hòa Tây Ban Nha, ghi 2 bàn vào lưới Uruguay, Cape Verde tiếp tục gây ấn tượng trước đội đương kim vô địch World Cup.

Không lâu sau bàn thua, Argentina đáp trả bằng tình huống thoát xuống, đối mặt thủ môn của Messi. Dù vậy, chân sút thuộc biên chế Inter Miami lại không thể tận dụng để giúp đại diện Nam Mỹ tái lập thế dẫn bàn.

Phút 73, Messi suýt có bàn thắng thứ 21 trong sự nghiệp tại World Cup. Siêu sao số 10 tận dụng thoáng mất tập trung của hàng rào bên phía Cape Verde để tung cú đá kỹ thuật vào góc xa. Dù vậy, thủ môn kỳ cựu Vozinha đã chơi cảnh giác để cứu đội tuyển Tây Phi khỏi bàn thua thứ 2.

Những phút cuối, Argentina đòi phạt đền khi một hậu vệ Cape Verde để bóng chạm tay khi nhảy lên đánh đầu. Dù vậy, trọng tài chính xác định không có lỗi.

Tuyển Pháp trở lại ngôi số một thế giới

Tuyển Pháp chiếm lại vị trí số một trên bảng xếp hạng FIFA từ Argentina sau chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở vòng 32 đội World Cup 2026 hôm 1/7.

00:32 2/7/2026

Cape Verde tuyên bố hạ Argentina 1-0

Tổng thống Cape Verde Jose Maria Neves tin đội nhà có thể tạo địa chấn trước Argentina ở vòng 32 đội World Cup 2026.

04:17 1/7/2026

Argentina chốt tương lai HLV Scaloni

HLV Lionel Scaloni sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với tuyển Argentina sau khi đạt thỏa thuận về hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2031.

15:55 29/6/2026

Highlights Jordan 1-3 Argentina Sáng 28/6, Argentina khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Jordan, qua đó đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng J.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Argentina Tuyển Cape Verde Cape Verde Hard Rock Tuyển Argentina World Cup 2026

    Đọc tiếp

    Shakira lai xuat hien theo doi Messi hinh anh

    Shakira lại xuất hiện theo dõi Messi

    20 phút trước 06:32 4/7/2026

    0

    Sáng 4/7, Shakira thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi xuất hiện trên khán đài trận Argentina gặp Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026.

    Messi di vao lich su World Cup hinh anh

    Messi đi vào lịch sử World Cup

    30 phút trước 06:21 4/7/2026

    0

    Sáng 4/7, bàn thắng vào lưới Cape Verde giúp Lionel Messi san bằng kỷ lục World Cup tồn tại suốt 64 năm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý