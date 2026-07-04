Argentina 1-1 Cape Verde: Địa chấn tại sân Hard Rock

Phút 60, Cape Verde bất ngờ chọc thủng lưới nhà đương kim vô địch thế giới ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

Nửa đầu hiệp một trôi qua, Argentina cầm bóng 64% nhưng chưa đẩy nhanh tốc độ trước Cape Verde. Cơ hội duy nhất nhà đương kim vô địch thế giới có được chỉ là cú đá phạt bị cản phá của đội trưởng Lionel Messi.

Phút 29, đẳng cấp của Messi một lần nữa lên tiếng. Siêu sao sinh năm 1987 chạy chỗ, đón đường chuyền của Lisandro Martinez, trước khi tung cú dứt điểm chuẩn xác từ góc hẹp, hạ gục thủ môn Vozinha.

Messi chứng tỏ đẳng cấp siêu sao dù đã 39 tuổi.

Messi đã ghi bàn trong cả 4 trận tại World Cup 2026, đồng thời tạo nên cột mốc vĩ đại, đó là 20 pha lập công trong lịch sử giải đấu cao nhất thế giới cấp tuyển quốc gia, thành tích không ai có thể chạm đến.

Phút 45, tỷ số suýt nâng lên 2-0 cho Argentina. Cú ra chân từ ngoài vùng cấm của Enzo Fernandez khiến Vozinha phải vất vả đổ người cản phá. Trong 4 cú sút của "Albicelestes" từ đầu trận, có 3 trong số đó đi trúng đích. Ở chiều ngược lại, Emiliano Martinez chưa phải chịu bất kỳ sức ép nào từ hàng công Cape Verde.

Bất ngờ xảy ra khi Cape Verde thi đấu đầy tốc độ ở hiệp hai. Sau một cơ hội bị bỏ lỡ, Deroy Duarte làm người hâm mộ bật khóc với cú sút đánh bại cả Lisandro và Emiliano Martinez, đưa trận đấu trên sân Hard Rock trở lại vạch xuất phát ở phút 60.

Sau khi hòa Tây Ban Nha, ghi 2 bàn vào lưới Uruguay, Cape Verde tiếp tục gây ấn tượng trước đội đương kim vô địch World Cup.

Không lâu sau bàn thua, Argentina đáp trả bằng tình huống thoát xuống, đối mặt thủ môn của Messi. Dù vậy, chân sút thuộc biên chế Inter Miami lại không thể tận dụng để giúp đại diện Nam Mỹ tái lập thế dẫn bàn.

Phút 73, Messi suýt có bàn thắng thứ 21 trong sự nghiệp tại World Cup. Siêu sao số 10 tận dụng thoáng mất tập trung của hàng rào bên phía Cape Verde để tung cú đá kỹ thuật vào góc xa. Dù vậy, thủ môn kỳ cựu Vozinha đã chơi cảnh giác để cứu đội tuyển Tây Phi khỏi bàn thua thứ 2.

Những phút cuối, Argentina đòi phạt đền khi một hậu vệ Cape Verde để bóng chạm tay khi nhảy lên đánh đầu. Dù vậy, trọng tài chính xác định không có lỗi.

Highlights Jordan 1-3 Argentina Sáng 28/6, Argentina khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Jordan, qua đó đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng J.