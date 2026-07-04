Ibrahimovic an ủi sao trẻ Australia sau cú sút hỏng định mệnh

Zlatan Ibrahimovic dành những lời động viên đặc biệt cho Lucas Herrington sau khi trung vệ 18 tuổi đá hỏng luân lưu khiến Australia dừng bước trước Ai Cập ở World Cup 2026.

Herrington sút hỏng quả luân lưu quyết định cho Australia. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 4/7, Lucas Herrington trở thành tâm điểm sau thất bại của Australia trước Ai Cập ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trung vệ 18 tuổi là cầu thủ sút hỏng trong lượt thứ 4 của loạt luân lưu, khiến Australia nhận thất bại 2-4 sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút.

Tuy nhiên, thay vì chỉ trích, cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã lên tiếng bảo vệ tài năng trẻ này. Trong vai trò bình luận viên của Fox Sports, huyền thoại người Thụy Điển khẳng định đá luân lưu luôn là thử thách khắc nghiệt và kết quả đôi khi chỉ phụ thuộc vào may rủi.

“Đá phạt đền giống như một trò xổ số. Thành công, bạn trở thành người hùng. Thất bại, bạn lập tức trở thành tội đồ. Nhưng Herrington mới 18 tuổi, đây chỉ là khởi đầu sự nghiệp. Cậu ấy đã đủ dũng cảm để bước lên thực hiện cú sút khi không phải ai cũng làm được điều đó. Với tôi, cậu là người giỏi nhất. Đừng nghe những lời chỉ trích”, Ibrahimovic nhắn nhủ.

Cựu chân sút của AC Milan, PSG và Manchester United còn cho biết sẵn sàng trò chuyện với Herrington nếu trung vệ trẻ cần một lời khuyên sau cú sốc đầu đời ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Herrington hiện khoác áo Colorado Rapids tại MLS và được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ triển vọng nhất của Australia. Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng như CLB giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng châu Âu, trong đó có Barcelona.

Theo báo chí Anh, mức phí chuyển nhượng của Herrington có thể chạm hoặc vượt kỷ lục dành cho một cầu thủ Australia, vượt mốc 15 triệu bảng mà Leicester từng chi để chiêu mộ Harry Souttar vào năm 2023.

Ai Cập vươn lên dẫn 1-0 trước Australia Rạng sáng 4/7, Emam Ashour đánh đầu tung lưới Australia, mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.