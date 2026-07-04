Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Ibrahimovic an ủi sao trẻ Australia sau cú sút hỏng định mệnh

  • Thứ bảy, 4/7/2026 07:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Zlatan Ibrahimovic dành những lời động viên đặc biệt cho Lucas Herrington sau khi trung vệ 18 tuổi đá hỏng luân lưu khiến Australia dừng bước trước Ai Cập ở World Cup 2026.

Herrington sút hỏng quả luân lưu quyết định cho Australia. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 4/7, Lucas Herrington trở thành tâm điểm sau thất bại của Australia trước Ai Cập ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trung vệ 18 tuổi là cầu thủ sút hỏng trong lượt thứ 4 của loạt luân lưu, khiến Australia nhận thất bại 2-4 sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút.

Tuy nhiên, thay vì chỉ trích, cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã lên tiếng bảo vệ tài năng trẻ này. Trong vai trò bình luận viên của Fox Sports, huyền thoại người Thụy Điển khẳng định đá luân lưu luôn là thử thách khắc nghiệt và kết quả đôi khi chỉ phụ thuộc vào may rủi.

“Đá phạt đền giống như một trò xổ số. Thành công, bạn trở thành người hùng. Thất bại, bạn lập tức trở thành tội đồ. Nhưng Herrington mới 18 tuổi, đây chỉ là khởi đầu sự nghiệp. Cậu ấy đã đủ dũng cảm để bước lên thực hiện cú sút khi không phải ai cũng làm được điều đó. Với tôi, cậu là người giỏi nhất. Đừng nghe những lời chỉ trích”, Ibrahimovic nhắn nhủ.

Cựu chân sút của AC Milan, PSG và Manchester United còn cho biết sẵn sàng trò chuyện với Herrington nếu trung vệ trẻ cần một lời khuyên sau cú sốc đầu đời ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Herrington hiện khoác áo Colorado Rapids tại MLS và được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ triển vọng nhất của Australia. Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng như CLB giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng châu Âu, trong đó có Barcelona.

Theo báo chí Anh, mức phí chuyển nhượng của Herrington có thể chạm hoặc vượt kỷ lục dành cho một cầu thủ Australia, vượt mốc 15 triệu bảng mà Leicester từng chi để chiêu mộ Harry Souttar vào năm 2023.

Tuyển Australia bị mắng hèn vì cú luân lưu của cầu thủ 18 tuổi

Lucas Herrington sút hỏng quả luân lưu khiến Australia dừng bước ở World Cup 2026, nhưng làn sóng phẫn nộ lại nhắm vào các đàn anh và ban huấn luyện "Socceroos".

2 giờ trước

Salah bật khóc sau kỳ tích lịch sử

Mohamed Salah không kìm được nước mắt khi cùng tuyển Ai Cập lần đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8 World Cup sau chiến thắng trước Australia.

3 giờ trước

Kỷ lục buồn của cầu thủ Ai Cập trong chiến thắng lịch sử

Dù đã cùng tuyển Ai Cập thắng Australia tại vòng 1/16 World Cup 2026 vào rạng sáng 4/7, Mohamed Hany vẫn không thể có niềm vui trọn vẹn.

4 giờ trước

Ai Cập vươn lên dẫn 1-0 trước Australia Rạng sáng 4/7, Emam Ashour đánh đầu tung lưới Australia, mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic Lucas Herrington Harry Souttar Australia Ai Cập Luân lưu World Cup 2026 Zlatan Ibrahimovic

    Đọc tiếp

    Dien bien Colombia vs Ghana hinh anh

    Diễn biến Colombia vs Ghana

    21 phút trước 08:00 4/7/2026

    0

    Colombia và Ghana sẽ tạo nên một cặp đấu đáng chú ý tại vòng 32 đội World Cup 2026, diễn ra trên sân Kansas City.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý