Tuyển Australia bị mắng hèn vì cú luân lưu của cầu thủ 18 tuổi

Lucas Herrington sút hỏng quả luân lưu khiến Australia dừng bước ở World Cup 2026, nhưng làn sóng phẫn nộ lại nhắm vào các đàn anh và ban huấn luyện "Socceroos".

Lucas Herrington ôm đầu sau cú sút luân lưu vọt xà, khép lại hành trình World Cup của Australia.

Australia chia tay World Cup 2026 sau trận hòa 1-1 với Ai Cập và thất bại 2-4 trên chấm luân lưu. Đội trưởng Harry Souttar đá hỏng lượt đầu, trước khi trung vệ 18 tuổi Lucas Herrington sút vọt xà ở lượt quyết định, khép lại hành trình của "Socceroos".

Ngay sau trận, mạng xã hội Australia bùng nổ tranh cãi. Nhiều cổ động viên cho rằng Herrington không đáng bị chỉ trích. Trái lại, họ đặt câu hỏi vì sao một cầu thủ tuổi teen, lại là trung vệ, mới có 6 lần khoác áo tuyển quốc gia, phải gánh cú sút sinh tử tại vòng knock-out World Cup.

“Một vài cầu thủ Australia thật hèn nhát. Sao có thể để một cậu bé 18 tuổi đá penalty trong khi trên sân còn nhiều cầu thủ trưởng thành?”, một CĐV viết.

Một ý kiến khác cho rằng Herrington xứng đáng được tôn trọng vì dám bước lên nhận trách nhiệm: “Cậu ấy đá hỏng, nhưng ít nhất cậu ấy không trốn tránh. Vấn đề là các cầu thủ đàn anh ở đâu trong khoảnh khắc đó?”.

Cựu đội trưởng tuyển Scotland, Scott Brown cũng đặt dấu hỏi về thứ tự đá luân lưu của Australia trên sóng BBC. Ông ngạc nhiên khi "Socceroos" để hai trung vệ, gồm Souttar và Herrington, thực hiện các cú sút trong loạt đấu cân não.

Trung vệ 18 tuổi được nhiều CĐV bảo vệ, trong khi các đàn anh Socceroos bị chỉ trích vì không đứng ra nhận trách nhiệm.

Diễn biến trên chấm luân lưu càng khiến quyết định của Australia bị soi kỹ. Souttar không thắng được thủ môn Ai Cập ở lượt đầu. Jackson Irvine và Awer Mabil sau đó thực hiện thành công, nhưng Herrington lại đưa bóng đi quá cao khi buộc phải ghi bàn để giữ hy vọng cho đội nhà.

Dù vậy, nội bộ "Socceroos" không đổ lỗi cho cầu thủ trẻ. Jackson Irvine lập tức bảo vệ đồng đội sau trận: “Chúng tôi thắng cùng nhau và thua cùng nhau. Bước lên đá penalty ở World Cup không bao giờ dễ dàng. Cả đội đứng sau họ”.

HLV Tony Popovic cũng từ chối chỉ trích cá nhân: “Tôi tự hào về các cầu thủ. Tôi thậm chí chưa nghĩ đến việc ai đá hỏng. Điều đáng tiếc là World Cup đã kết thúc với chúng tôi”.

Tuy nhiên, Popovic vẫn đối mặt áp lực lớn sau thất bại. Quyết định thay thủ môn Patrick Beach bằng Mathew Ryan ngay trước loạt luân lưu cũng bị truyền thông quốc tế mổ xẻ. Bình luận viên Skip Bayless nhận định đây là lựa chọn “sẽ còn bị đặt dấu hỏi trong nhiều năm tại Australia”.

Với Herrington, cú sút hỏng trước Ai Cập là khoảnh khắc nghiệt ngã nhất trong sự nghiệp còn rất trẻ. Trước đó, anh là cầu thủ trẻ nhất từng đá chính cho Australia tại World Cup và được khen ngợi nhờ sự điềm tĩnh ở vòng bảng.