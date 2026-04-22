Ảnh đời thường của Beckham và con gái

Harper Beckham được bắt gặp khi cùng bố đi dạo phố, mua sắm. Cô bé được cho là đang chuẩn bị ra mắt một thương hiệu làm đẹp riêng mang tên HIKU by Harper.

Theo tờ Hola, Harper Beckham mới đây gây chú ý khi được bắt gặp cùng bố đi mua sắm ở New York. Xuất hiện tại khu SoHo, con gái huyền thoại bóng đá Anh lựa chọn trang phục năng động, với áo thun đen dáng crop kết hợp cùng quần jeans xanh ống rộng. Tổng thể trang phục mang lại cảm giác hiện đại, khỏe khoắn. Harper hoàn thiện outfit bằng đôi giày đen đơn giản và xách theo túi dệt màu đen của Bottega Veneta.

Harper trang điểm rất nhẹ, để tóc vàng dài xõa tự nhiên. Lớp trang điểm tối giản, tươi tắn làm nổi bật làn da giúp Harper không cầu kỳ mà vẫn nổi bật trên phố.

Harper cùng bố đi dạo phố, mua sắm hôm 21/4. Ảnh: Backgrid.

Trong khi đó, David Beckham xuất hiện trong trang phục đời thường với quần kaki, áo thun và áo khoác bomber. Cựu danh thủ tỏ ra hào hứng, liên tục được bắt gặp cười tươi khi cùng con gái dạo phố, mua sắm.

Dù mới 14 tuổi, Harper đã có niềm đam mê với thời trang và kinh doanh. Một số nguồn tin tiết lộ con gái Beckham sắp ra mắt thương hiệu làm đẹp riêng, được cho là HIKU by Harper.

“Harper đã tận mắt chứng kiến ​​mẹ mình thành công như thế nào trong thế giới làm đẹp. Và giống rất nhiều cô gái cùng tuổi, Harper đam mê mọi thứ liên quan đến thời trang, làm đẹp. Sản phẩm của cô bé sẽ nhắm đến thế hệ Z và thế hệ Alpha. Chúng được cho là lấy cảm hứng từ ngành mỹ phẩm Hàn Quốc - một ngành công nghiệp khổng lồ theo đúng nghĩa của nó”, nguồn tin nói.

Người này cho biết thêm vợ chồng cựu danh thủ Anh rất ủng hộ, tự hào vì con gái.