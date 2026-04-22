Phim về Michael Jackson vấp tranh cãi

"Michael" sau suất chiếu đặc biệt đang khiến giới phê bình chia rẽ. Một số hết lời khen ngợi bộ phim, song luồng ý kiến khác lại tỏ ra không hài lòng về kịch bản.

Michael, bộ phim tiểu sử về ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, vừa có buổi ra mắt báo chí, truyền thông. Sau suất chiếu đặc biệt, tác phẩm đang nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, Michael nhận "cà chua thối", với chỉ 27% đánh giá tích cực từ các cây bút phê bình.

Nhiều chuyên gia tỏ ra thích thú với âm nhạc và diễn xuất trong tác phẩm. Song số khác lại không mấy hài lòng với kịch bản, ngôn ngữ kể chuyện của phim.

David Rooney của The Hollywood Reporter khen ngợi Michael, cho rằng: "Nếu bạn còn hoài niệm về thời những ca khúc của ông phủ sóng khắp bảng xếp hạng, các bữa tiệc và sàn nhảy toàn cầu, bộ phim sẽ mang lại cảm giác dễ chịu và đầy hoài niệm".

Nhà phê bình Melissa Ruggieri của USA Today cũng đánh giá phim tích cực, nhất là diễn xuất của nam chính Jaafar. Anh được khen ngợi có nụ cười rạng rỡ, vóc dáng thanh thoát và hàng mi dài giống Michael Jackson. Đặc biệt, những bước nhảy uyển chuyển cùng phong thái nhẹ nhàng được diễn viên trẻ thể hiện một cách hoàn hảo.

Owen Gleiberman của Variety nhận xét Michael "khá cuốn hút và là một tác phẩm tiểu sử an toàn nhưng xem ổn".

Song ở chiều ngược lại, cây bút Tim Grierson của Screen International cho rằng việc né tránh mọi góc nhìn trái chiều về ông hoàng nhạc pop khiến bộ phim trở nên xa rời thực tế.

Cùng quan điểm, tờ The Wrap nhận xét: "Không thể xem đây là một bộ phim nghiêm túc. Nó không thực sự có câu chuyện. Có lẽ từng có, trước khi bị quay lại. Giờ thì chỉ giống như một sản phẩm quảng bá dài hơi".

Trong khi, Robert Daniels của trang RogerEbert.com thẳng thắn nhận xét: "Đây không phải là một bộ phim. Nó giống như một playlist được quay hình, đang cố tìm kiếm một câu chuyện".

Michael được xếp loại 13+, do Jaafar Jackson - cháu trai của Michael Jackson - đóng chính. Ngoài ra còn có Juliano Krue Valdi vào vai Michael Jackson thời nhỏ. Phim tái hiện hành trình của nam ca sĩ từ thời hoạt động cùng các anh em trong The Jackson 5 cho đến khi solo, trở thành một trong những giọng ca có tầm ảnh hưởng nhất trong làng nhạc pop thế giới.

Dự án do Antoine Fuqua đạo diễn, John Logan chấp bút kịch bản được phát hành vào ngày 22/4.