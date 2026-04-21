Người tố Trung Quân 'không chấp nhận xin lỗi', công an đang xác minh

  • Thứ ba, 21/4/2026 19:51 (GMT+7)
Trung Quân Idol bị một tài khoản Facebook tố có hành vi tác động vật lý một người phụ nữ. Trong ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn, TPHCM, đã vào cuộc xác minh nội dung bài đăng.

Chiều 21/4, một tài khoản Facebook gây xôn xao mạng xã hội khi lên tiếng tố Trung Quân Idol có hành vi tác động vật lý một phụ nữ. Cụ thể, chủ bài đăng là ông Phạm Minh Trường, một bác sĩ đang làm việc tại TP.HCM. Người phụ nữ bị hành hung được cho là bác sĩ Nguyễn Linh Thùy - vợ của ông Trường.

Theo nội dung bài viết, rạng sáng 21/4, tại địa chỉ 26 Hồ Tùng Mậu, quận 1 cũ (nay là phường Sài Gòn), bà Thùy cùng đồng nghiệp tới dự một buổi tiệc. Nam ca sĩ Trung Quân Idol cũng có mặt tại đây.

Trung quan idol anh 1

Trung Quân khóa trang cá nhân giữa lùm xùm. Ảnh: FBNV.

“Trung Quân có tiếp cận một bác sĩ trong nhóm của Thùy, đề nghị người này tiếp tục ở lại chơi, nhưng bác sĩ này không đồng ý. Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ tôi về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần”, ông Trường viết.

Ông Trường cho hay đang xin trích xuất camera, nhờ luật sư lập vi bằng để trình báo cơ quan công an. Ngoài ra, sau khi có đầy đủ bằng chứng, ông Trường sẽ tiếp tục gửi đơn lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xử lý Trung Quân với tư cách một nghệ sĩ.

Chủ bài đăng cho biết không chấp nhận lời xin lỗi của nam ca sĩ Trung Quân Idol. Ông cũng không yêu cầu bồi thường hay bất kỳ lợi ích nào mà chỉ mong vụ việc được giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Theo Dân trí Vietnamnet, trong ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn, TP.HCM, đã vào cuộc xác minh nội dung bài viết trên mạng xã hội Facebook tố ca sĩ Trung Quân Idol (tên thật Bùi Nguyễn Trung Quân) hành hung phụ nữ.

Hiện tại, nam ca sĩ đã khóa trang cá nhân. Chỉ còn fanpage với hơn 800.000 lượt theo dõi của anh còn hoạt động.

Động thái của Trung Quân sau khi bị tố hành hung phụ nữ

Giọng ca "Anh tự do nhưng cô đơn" bị tố say rượu và có hành vi tác động vật lý một người phụ nữ. Hiện tại, anh đã khóa trang Facebook cá nhân.

Cuộc sống của Hòa Thân 'Tể tướng Lưu gù' ở tuổi 78

Vương Cương vẫn miệt mài làm việc vì áp lực tài chính đè nặng trên vai. Trước đó, ông được đông đảo khán giả biết tới qua vai Hòa Thân trong "Tể tướng Lưu gù".

'Phí Phông' bị vây hãm tuần này, khó cán mốc 200 tỷ đồng

Tác phẩm kinh dị của Đỗ Quốc Trung có thành tích mở màn vượt kỳ vọng. Song sắp tới, phim không còn dễ hái ra tiền khi loạt phim Việt mới xuất hiện.

Hoàng Nhi

Trung quân idol TP.HCM Trung Quân Idol hanh hung say xỉn

  • Bùi Nguyễn Trung Quân

    Bùi Nguyễn Trung Quân

    Bùi Nguyễn Trung Quân sinh ngày 20 tháng 1 năm 1989 tại Đà Lạt. Anh là ca sĩ được biết đến với cái tên Trung Quân Idol khi tham gia "Vietnam Idol" mùa thứ ba (2010) và nổi tiếng với các bài hát về mưa. Anh còn là cựu sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bạn có biết: Trung Quân cũng từng tham gia Vietnam Idol năm 2008 nhưng dừng lại ở Top 16.

    • Ngày sinh: 20/01/1989
    • Chiều cao: 1.73 m
    • Bài hát tiêu biểu: Chuyện Mưa, Dấu Mưa, Gọi Mưa, Chưa Bao Giờ, Trót Yêu,...

Hanh hung khi say ruou co phai chiu trach nhiem hinh su? hinh anh

Hành hung khi say rượu có phải chịu trách nhiệm hình sự?

1 giờ trước 20:10 21/4/2026

0

Theo luật sư, hành hung người khác khi say rượu không được coi là tình tiết loại trừ lỗi hay miễn trách nhiệm hình sự. Thậm chí, đây còn có thể bị xem xét là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

'Nguoi dep nhat nam 2026' la ai hinh anh

'Người đẹp nhất năm 2026' là ai

3 giờ trước 18:27 21/4/2026

0

Anne Hathaway được tạp chí People bình chọn là mỹ nhân đẹp nhất năm 2026. Cô hiện tại là minh tinh thành công, được săn đón bậc nhất tại Hollywood.

