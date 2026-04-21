Người tố Trung Quân 'không chấp nhận xin lỗi', công an đang xác minh

Trung Quân Idol bị một tài khoản Facebook tố có hành vi tác động vật lý một người phụ nữ. Trong ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn, TPHCM, đã vào cuộc xác minh nội dung bài đăng.

Chiều 21/4, một tài khoản Facebook gây xôn xao mạng xã hội khi lên tiếng tố Trung Quân Idol có hành vi tác động vật lý một phụ nữ. Cụ thể, chủ bài đăng là ông Phạm Minh Trường, một bác sĩ đang làm việc tại TP.HCM. Người phụ nữ bị hành hung được cho là bác sĩ Nguyễn Linh Thùy - vợ của ông Trường.

Theo nội dung bài viết, rạng sáng 21/4, tại địa chỉ 26 Hồ Tùng Mậu, quận 1 cũ (nay là phường Sài Gòn), bà Thùy cùng đồng nghiệp tới dự một buổi tiệc. Nam ca sĩ Trung Quân Idol cũng có mặt tại đây.

Trung Quân khóa trang cá nhân giữa lùm xùm. Ảnh: FBNV.

“Trung Quân có tiếp cận một bác sĩ trong nhóm của Thùy, đề nghị người này tiếp tục ở lại chơi, nhưng bác sĩ này không đồng ý. Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ tôi về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần”, ông Trường viết.

Ông Trường cho hay đang xin trích xuất camera, nhờ luật sư lập vi bằng để trình báo cơ quan công an. Ngoài ra, sau khi có đầy đủ bằng chứng, ông Trường sẽ tiếp tục gửi đơn lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xử lý Trung Quân với tư cách một nghệ sĩ.

Chủ bài đăng cho biết không chấp nhận lời xin lỗi của nam ca sĩ Trung Quân Idol. Ông cũng không yêu cầu bồi thường hay bất kỳ lợi ích nào mà chỉ mong vụ việc được giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Theo Dân trí và Vietnamnet, trong ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn, TP.HCM, đã vào cuộc xác minh nội dung bài viết trên mạng xã hội Facebook tố ca sĩ Trung Quân Idol (tên thật Bùi Nguyễn Trung Quân) hành hung phụ nữ.

Hiện tại, nam ca sĩ đã khóa trang cá nhân. Chỉ còn fanpage với hơn 800.000 lượt theo dõi của anh còn hoạt động.