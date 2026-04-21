Động thái của Trung Quân sau khi bị tố hành hung phụ nữ

  • Thứ ba, 21/4/2026 16:00 (GMT+7)
Giọng ca "Anh tự do nhưng cô đơn" bị tố say rượu và có hành vi tác động vật lý một người phụ nữ. Hiện tại, anh đã khóa trang Facebook cá nhân.

Hôm 21/4, tài khoản Facebook P.M.T đăng tải bài viết liên quan tới ca sĩ Trung Quân Idol (tên thật Bùi Nguyễn Trung Quân). Trong bài đăng, chủ tài khoản cho biết nam ca sĩ sau khi say xỉn đã có hành vi tác động vật lý một người phụ nữ. Kèm theo đó, chủ tài khoản đăng tải những bức ảnh được cho là nạn nhân trong vụ việc với những vết trầy xước, bầm tím ở vùng mắt và cánh tay.

Trung Quan Idol anh 1

Trung Quân bị tố say rượu, tác động vật lý một phụ nữ. Ảnh: FBNV.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý và bàn luận trên mạng xã hội chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Dưới phần bình luận, dân mạng để lại ý kiến trái chiều về vụ việc. Nhiều người còn gắn thẻ trực tiếp tài khoản Facebook cá nhân của Trung Quân Idol, yêu cầu nam ca sĩ lên tiếng giải thích.

Khi Tri Thức - Znews liên hệ phỏng vấn, đại diện của ca sĩ từ chối đưa ra phản hồi. "Chúng tôi đang xử lý công việc và sẽ liên lạc lại sau", người này cho hay.

Ở diễn biến mới nhất, Trung Quân Idol đã khóa tài khoản Facebook cá nhân. Hiện tại, chỉ còn fanpage với hơn 800.000 lượt theo dõi của anh còn hoạt động.

Trung Quân sinh năm 1989, được người hâm mộ gọi bằng biệt danh "thánh mưa" với nhiều ca khúc về mưa đình đám. Anh trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol, ghi dấu với giọng hát cao, ấm áp và tình cảm.

Năm 2024, Trung Quân từng bị chỉ trích khi tham gia nhóm kín có nhiều bài viết nội dung 18+, do một rapper lập ra. Anh sau đó phải lên tiếng xin lỗi khán giả.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Mỹ nhân đẹp nhất năm 2026

Anne Hathaway được tạp chí People bình chọn là "Người đẹp nhất năm 2026". Minh tinh sắp tới sẽ trở lại màn ảnh rộng trong "The Devil Wears Prada 2".

3 giờ trước

'Phí Phông' bị vây hãm tuần này, khó cán mốc 200 tỷ đồng

Tác phẩm kinh dị của Đỗ Quốc Trung có thành tích mở màn vượt kỳ vọng. Song sắp tới, phim không còn dễ hái ra tiền khi loạt phim Việt mới xuất hiện.

35:2085 hôm qua

Phim 'Phí Phông' - vỏ bọc mãn nhãn nhưng bên trong nhiều hạn chế

Ý tưởng, chất liệu đều tốt, hình ảnh cũng quá đẹp. Có điều "Phí Phông" lại thiếu kịch bản sắc nét và lối kể chuyện đủ quyết liệt, cô đọng để truyền tải câu chuyện tiềm năng ấy.

46:2759 hôm qua

  • Bùi Nguyễn Trung Quân

    Bùi Nguyễn Trung Quân

    Bùi Nguyễn Trung Quân sinh ngày 20 tháng 1 năm 1989 tại Đà Lạt. Anh là ca sĩ được biết đến với cái tên Trung Quân Idol khi tham gia "Vietnam Idol" mùa thứ ba (2010) và nổi tiếng với các bài hát về mưa. Anh còn là cựu sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bạn có biết: Trung Quân cũng từng tham gia Vietnam Idol năm 2008 nhưng dừng lại ở Top 16.

    • Ngày sinh: 20/01/1989
    • Chiều cao: 1.73 m
    • Bài hát tiêu biểu: Chuyện Mưa, Dấu Mưa, Gọi Mưa, Chưa Bao Giờ, Trót Yêu,...

Amber Heard ben ba con hinh anh

Amber Heard bên ba con

6 giờ trước 11:00 21/4/2026



Minh tinh đang có chuyến nghỉ dưỡng bên các con tại Cadaques, Tây Ban Nha. Amber Heard được trông thấy khi đang địu một trong hai con song sinh.

