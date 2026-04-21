Anne Hathaway được tạp chí People bình chọn là "Người đẹp nhất năm 2026". Minh tinh sắp tới sẽ trở lại màn ảnh rộng trong "The Devil Wears Prada 2".

Hôm 20/4 (giờ Mỹ), tờ People tôn vinh Anne Hathaway là "World's Most Beautiful" - mỹ nhân đẹp nhất của năm. Tạp chí cũng có một bài phỏng vấn nữ diễn viên về cuộc sống, sự nghiệp ở tuổi 43.

Theo People, từ vai diễn đột phá trong phim The Princess Diaries năm 2001 và các phim nghệ thuật như Brokeback Mountain và Becoming Jane, cho đến các bom tấn như Alice in Wonderland hay Les Misérables, Hathaway nay đã trở thành một trong những nữ diễn viên danh tiếng, được săn đón nhất ở Hollywood.

Chỉ riêng năm nay, cô đã có 5 bộ phim dự kiến ​​ra mắt. Trong số đó, nổi bật phải kể tới The Devil Wears Prada 2, dự kiến trình làng vào đầu tháng 5.

Khi nhận được câu hỏi định nghĩa vẻ đẹp là như thế nào, Anne trả lời: "Vẻ đẹp có thể chứa đựng cả sự xấu xí, miễn là nó chứa đựng sự thật. Vì vậy, với tôi, vẻ đẹp luôn nằm ở ranh giới đó"

Anne Hathaway được People tôn vinh là mỹ nhân đẹp nhất năm 2026. Ảnh: People.

Ở tuổi 43, mỹ nhân The Devil Wears Prada 2 không bận tâm về chuyện cơ thể "già đi" một cách tự nhiên. Cô tìm thấy thấy tình yêu trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, tận hưởng chúng một cách tích cực. Người đẹp cũng chia sẻ tìm được bí quyết làm đẹp bằng phương pháp massage hay liệu trình chăm sóc da mặt Georgia Louise.

Anne cũng cho biết may mắn khi có chồng hết mình ủng hộ trong cuộc sống, công việc. "Tôi thật may mắn khi anh ấy là người bạn đời mà tôi sẽ cùng chia sẻ cuộc sống. Anh ấy thực sự là người bạn đời lý tưởng của tôi. Có ước mơ là một chuyện. Có người giúp bạn hiện thực hóa ước mơ lại là chuyện khác. Tôi chắc chắn sẽ không thể đạt được những thành tựu như ngày hôm nay nếu không có chồng mình", người đẹp chia sẻ.