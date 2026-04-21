'Người đẹp nhất năm 2026' là ai

Tờ People vừa tôn vinh Anne Hathaway là mỹ nhân đẹp nhất của năm nay. Ở tuổi 43, ngôi sao Hollywood được nhận xét ngày càng đằm thắm, mặn mà cùng phong thái tự tin đầy cuốn hút. Diễn viên sinh năm 1982 cũng đang ở đỉnh cao sự nghiệp và được các nhà làm phim săn đón. Chỉ riêng trong năm nay, Anne đã có 5 bộ phim dự kiến ra mắt. Trong số đó, nổi bật phải kể tới The Devil Wears Prada 2, sắp trình làng vào đầu tháng 5. Ảnh: People.
Ở thời kỳ đỉnh cao, Anne cho biết cô vẫn không ngừng vươn lên chinh phục những nấc thang mới, dù đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. "Bạn luôn đứng trên bờ vực. Bạn ngã xuống, rồi lại tự leo lên. Nhưng tôi yêu quá trình đó. Tôi yêu sự mạo hiểm. Điều tôi hy vọng nhất là, nếu đủ may mắn để tiếp tục làm việc, một ngày nào đó nhìn lại và có thể tự hào mình đã làm được", minh tinh chia sẻ.
Trong cuộc phỏng vấn với People, ngôi sao The Devil Wears Prada 2 tiết lộ đã có niềm đam mê với diễn xuất khi còn rất nhỏ: "Khi tôi 3 tuổi. Mẹ tôi là diễn viên, bà từng biểu diễn tại Allenberry Playhouse trong vở Evita, đóng vai Eva Perón. Bố tôi kể rằng sau buổi diễn, ông hỏi tôi nghĩ gì, và tôi trả lời rằng muốn đứng trên sân khấu. Phải nói tôi rất thích sự táo bạo của bản thân khi còn nhỏ".
Minh tinh chia sẻ trước khi trở thành con người như hiện tại, cô từng có một khoảng thời gian dài cố gắng định vị bản thân, gặp khó khăn trong việc kết nối với mọi người. Giai đoạn khó khăn này kéo dài tới cả thập kỷ, cho tới khi cô đã ngoài 30 tuổi. "Tôi không bao giờ cảm thấy thoải mái ở bất cứ đâu. Tôi không thể tìm được vị trí của mình. Từ khi còn nhỏ, tôi thấy việc giao tiếp rất khó khăn. Tôi có chút căng thẳng và lo âu chỉ vì chuyện nói chuyện với người khác", diễn viên tâm sự.
Hiện tại, bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, cô còn có cuộc hôn nhân viên mãn. Mỹ nhân cho biết cô may mắn nhận được sự ủng hộ hết mình của gia đình nhỏ. Chồng cô là Adam Shulman, một nhà thiết kế trang sức kiêm sản xuất phim. Cặp đôi có hai con trai là Jonathan (10 tuổi) và Jack (6 tuổi).
Chia sẻ về tâm thế sống ở tuổi tứ tuần, Anne thừa nhận cô lựa chọn sự thanh thản, an nhiên, không quá bận tâm về chuyện già đi. "Một điều tôi thích ở tuổi ngoài 40 là không còn bị cuốn theo cảm xúc quá mức nữa. Trước đây, tôi không hiểu câu 'hãy xem nhẹ mọi thứ'. Khi đó, mọi niềm vui đều quá lớn, mọi nỗi buồn cũng quá sâu. Còn bây giờ, tôi trân trọng sự bình thản. Đó là thứ phải đánh đổi rất nhiều mới có được. Cứ từ từ mà khám phá thôi. Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", minh tinh trải lòng.
