Anh 0-0 Argentina: Va chạm nảy lửa

Enzo Fernandez trả đũa Elliot Anderson sau khi tiền vệ người Anh có va chạm với Lionel Messi ở những phút đầu trận bán kết World Cup.

Trận đấu nóng lên ngay từ những phút đầu. Enzo Fernandez bị trọng tài nhắc nhở sau tình huống phạm lỗi với Elliot Anderson. Tiền vệ của tuyển Argentina trả đũa vì đối thủ đã có tác động với đội trưởng Lionel Messi.

Bán kết World Cup nóng ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sau hơn 20 năm, Anh và Argentina mới tái ngộ, lần này là ở trận bán kết World Cup trên sân Mercedes-Benz (Atlanta). "Tam sư" đứng trước cơ hội lần đầu góp mặt ở chung kết World Cup kể từ năm 1966, trong khi Argentina hướng đến trận chung kết thứ hai liên tiếp và bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Đội tuyển Anh tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng dưới thời Thomas Tuchel khi vào bán kết giải đấu lớn thứ tư kể từ năm 2018. Tuy nhiên, hành trình của họ không hề dễ dàng. Sau vòng bảng thiếu thuyết phục, Anh lần lượt vượt qua CHDC Congo và Na Uy, trong đó chiến thắng trước Na Uy chỉ được định đoạt sau hiệp phụ.

Jude Bellingham trở thành niềm cảm hứng lớn nhất với hai trận liên tiếp lập cú đúp, nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên 6, ngang thành tích của Harry Kane. Dẫu vậy, hàng thủ vẫn là nỗi lo khi Tuchel chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Ở chiều ngược lại, Argentina tiếp tục cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch. Đoàn quân của Lionel Scaloni phải trải qua ba vòng knock-out đầy vất vả, trong đó hai trận kéo dài sang hiệp phụ trước Cape Verde và Thụy Sĩ. Dẫu vậy, "Albiceleste" vẫn duy trì chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp kể từ tháng 9 năm ngoái và chỉ còn cách trận chung kết thêm một trận thắng.

Lionel Messi vẫn là đầu tàu với 8 bàn thắng cùng nhiều đóng góp trong lối chơi. Bên cạnh siêu sao 39 tuổi, Scaloni còn sở hữu những phương án tấn công chất lượng như Julian Alvarez và Lautaro Martinez, khiến bài toán lựa chọn đội hình xuất phát trở nên không hề đơn giản.

Argentina gần như giữ nguyên bộ khung đã thắng Thụy Sĩ. Leandro Paredes nhiều khả năng tiếp tục đá chính nhằm tăng chất thép ở tuyến giữa, còn Messi sẽ sát cánh cùng một trong hai tiền đạo Alvarez hoặc Lautaro Martinez trong cuộc thư hùng được chờ đợi nhất vòng bán kết.

Highlights Argentina 3-1 Thụy Sĩ Sáng 12/7, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng để giành vé vào bán kết World Cup 2026.