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Thể thao World Cup 2026

Ancelotti 'ngó lơ' Haaland trước đại chiến

  • Chủ nhật, 5/7/2026 11:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trước thềm trận đấu với Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026, Carlo Ancelotti khẳng định Brazil không xây dựng kế hoạch riêng để phong tỏa Erling Haaland.

Carlo Ancelotti muốn Brazil tập trung vào tuyển Na Uy thay vì Erling Haaland.

Thay vì tập trung vào một cá nhân, nhà cầm quân 67 tuổi bày tỏ sự tin tưởng vào kinh nghiệm của các học trò và nhấn mạnh mục tiêu tập trung vào việc vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống thi đấu của đội tuyển Na Uy.

Tại buổi họp báo hôm 4/7, Ancelotti cho biết các hậu vệ của ông, tiêu biểu là Gabriel Magalhaes, đã nhiều lần đối đầu với Haaland ở cấp độ CLB nên không cần thêm những chỉ dẫn chi tiết.

"Tôi không nghĩ cần phải có kế hoạch gọi là 'chống lại Haaland'. Các cầu thủ của tôi hiểu rõ cách cậu ấy thi đấu. Điều quan trọng là chuẩn bị thật tốt để khắc chế khả năng tấn công của toàn đội Na Uy", cựu huấn luyện viên Real Madrid chia sẻ.

Ngoài ra, Ancelotti cũng đánh giá cao tính kỷ luật và cấu trúc đội hình của đại diện Bắc Âu. Tuy nhiên, ông tin rằng đây là thời điểm Brazil đạt phong độ và sự tự tin cao nhất sau khi vượt qua những thời khắc khó khăn ở cuộc chạm trán Nhật Bản.

Brazil tiến vào vòng 32 đội với tư cách dẫn đầu bảng C, sau đó vượt qua Nhật Bản với tỷ số 2-1 nhờ pha lập công quyết định ở phút bù giờ của Gabriel Martinelli.

Thử thách tiếp theo trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thứ sáu của "Selecao" là Na Uy. Trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động MetLife vào ngày 6/7. Đội thắng sẽ gặp Anh hoặc đồng chủ nhà Mexico ở tứ kết.

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