Ancelotti 'ngó lơ' Haaland trước đại chiến

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Carlo Ancelotti muốn Brazil tập trung vào tuyển Na Uy thay vì Erling Haaland.
Thay vì tập trung vào một cá nhân, nhà cầm quân 67 tuổi bày tỏ sự tin tưởng vào kinh nghiệm của các học trò và nhấn mạnh mục tiêu tập trung vào việc vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống thi đấu của đội tuyển Na Uy.
Brazil tiến vào vòng 32 đội với tư cách dẫn đầu bảng C, sau đó vượt qua Nhật Bản với tỷ số 2-1 nhờ pha lập công quyết định ở phút bù giờ của Gabriel Martinelli.
Thử thách tiếp theo trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thứ sáu của "Selecao" là Na Uy. Trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động MetLife vào ngày 6/7. Đội thắng sẽ gặp Anh hoặc đồng chủ nhà Mexico ở tứ kết.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.