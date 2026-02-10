Nhiều người thường băn khoăn, ăn trứng gà hay trứng vịt tốt hơn. Hãy nhìn nhận dưới nhiều góc độ: từ thành phần dinh dưỡng, năng lượng cung cấp đến tác động tới các chỉ số sức khỏe.

Sự khác biệt về mật độ dinh dưỡng

Khi ăn trứng, bạn sẽ nhận thấy rằng lòng đỏ trứng vịt thường có màu sắc sẫm hơn. Thực tế, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là kích thước. Một quả trứng vịt thường lớn hơn trứng gà khoảng 30% đến 50%. Chính sự chênh lệch về kích cỡ này kéo theo sự khác biệt lớn về mật độ dinh dưỡng. Lòng đỏ trứng vịt to hơn, sẫm màu hơn và chứa nhiều chất béo hơn so với lòng đỏ trứng gà.

Nếu xét trên cùng một đơn vị trọng lượng, trứng vịt cung cấp lượng calo cao hơn hẳn. Điều này giải thích tại sao trứng vịt luôn mang lại cảm giác béo ngậy, đậm đà và "ngon miệng" hơn đối với những người thích vị béo. Tuy nhiên, sự "đậm đặc" này cũng là một con dao hai lưỡi đối với những người đang cần kiểm soát cân nặng hoặc có bệnh lý nền.

Cân nhắc về cholesterol và chất béo

Trung bình, một quả trứng gà chứa khoảng 185-210 mg cholesterol. Trong khi đó, một quả trứng vịt có thể chứa tới 600 mg cholesterol. Theo các khuyến cáo y tế thông thường, một người trưởng thành khỏe mạnh không nên tiêu thụ quá 300 mg cholesterol mỗi ngày. Như vậy, chỉ cần ăn một quả trứng vịt, bạn đã nạp vào cơ thể lượng cholesterol gấp đôi mức cho phép.

Đối với những người có chỉ số mỡ máu cao, việc ưu tiên trứng gà là một quyết định tốt hơn hẳn. Trứng gà giúp bạn vẫn nhận đủ protein chất lượng cao mà không gây áp lực quá lớn lên hệ thống mạch máu.

Trứng gà và trứng vịt đều rất bổ dưỡng nhưng phù hợp với các mục đích sức khỏe khác nhau.

Vitamin và khoáng chất: Trứng vịt chiếm ưu thế hơn

Bù lại cho lượng cholesterol cao, trứng vịt lại là một nguồn vitamin. Do cấu tạo lòng đỏ lớn, nó chứa lượng vitamin A dồi dào hơn trứng gà, giúp hỗ trợ thị lực và hệ miễn dịch cực tốt. Ngoài ra, hàm lượng vitamin B12 trong trứng vịt cũng vượt trội, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tế bào máu và duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh.

Đặc biệt, trứng vịt chứa nhiều acid béo omega-3 hơn. Đây là loại chất béo có lợi giúp giảm viêm và bảo vệ não bộ. Vì vậy, đối với những người trẻ tuổi, vận động viên hoặc người có sức khỏe bình thường không gặp vấn đề về mỡ máu, trứng vịt là nguồn bổ sung dinh dưỡng đáng kể.

Độ an toàn và khả năng chế biến

Về mặt tiêu hóa, trứng gà có cấu trúc protein nhẹ nhàng hơn, giúp dạ dày dễ dàng hấp thụ, rất phù hợp cho trẻ nhỏ bắt đầu ăn dặm hoặc người già có hệ tiêu hóa kém. Trứng vịt có cấu trúc protein đặc hơn, đôi khi gây cảm giác đầy bụng nếu ăn quá nhiều.

Về độ an toàn thực phẩm, vỏ trứng vịt thường dày hơn nhưng lại có lỗ khí lớn hơn vỏ trứng gà. Vịt là loài thủy cầm, thường sống ở môi trường ao bùn nên vỏ trứng có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và vi khuẩn cao hơn. Do đó, quy tắc khi ăn trứng vịt là phải nấu chín kỹ, không nên ăn trứng vịt lòng đào hoặc trứng sống.

Ngược lại, trứng gà với quy trình chăn nuôi công nghiệp hiện đại thường được kiểm soát khuẩn tốt hơn, cho phép chúng ta biến tấu nhiều món như trứng ốp la lòng đào một cách an toàn hơn.

Vậy nên ăn trứng gà hay trứng vịt?

Thực tế, việc lựa chọn loại trứng nào không phụ thuộc vào việc loại đó "tốt hơn", mà phụ thuộc vào việc đối tượng tiêu thụ và sức khỏe cá nhân:

- Chọn trứng gà nếu: Bạn đang giảm cân, bị tăng huyết áp, mỡ máu cao, hoặc chuẩn bị bữa sáng cho trẻ nhỏ. Trứng gà là lựa chọn an toàn và cân bằng cho thực đơn hàng ngày.

- Chọn trứng vịt nếu: Bạn cần phục hồi sức khỏe sau ốm, là người lao động nặng cần nhiều năng lượng, hoặc đơn giản là muốn tăng hương vị béo ngậy cho các món bánh, món kho.

Bí quyết cuối cùng là sự điều độ, ngay cả với trứng gà, bạn cũng không nên ăn quá 3-4 quả mỗi tuần nếu có tiền sử bệnh tim mạch. Hãy kết hợp với rau xanh (như cà chua, bơ trong bữa sáng) để chất xơ giúp ngăn chặn bớt sự hấp thụ cholesterol xấu vào máu.