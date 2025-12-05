Ấn Độ 'trải thảm đỏ' đón Tổng thống Putin bất chấp sức ép từ Mỹ

New Delhi khẳng định lập trường đối ngoại độc lập khi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm cấp nhà nước, bất chấp ý kiến trái chiều từ phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chào đón khi đến Căn cứ Không quân Palam ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 4 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới New Delhi trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ Ấn-Nga. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm nhạy cảm, khi quan hệ giữa New Delhi và Washington chịu nhiều sức ép do các quyết định thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón tiếp ông Putin ngay tại sân bay bằng cái ôm thân mật. Bất chấp sức ép từ các luồng ý kiến trái chiều phương Tây, Ấn Độ vẫn giữ lập trường rằng quan hệ với Moscow là thành tố chiến lược không thể thiếu trong chính sách đối ngoại lâu dài, theo Bloomberg.

Lập trường của New Delhi

Chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump áp mức thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ, được cho là động thái nhằm trừng phạt New Delhi vì giữ quan hệ gần gũi với Moscow trong lĩnh vực năng lượng và quốc phòng.

Việc Thủ tướng Modi “trải thảm đỏ” đón ông Putin được giới quan sát nhận định là thông điệp mạnh mẽ: Ấn Độ sẽ không để Washington quyết định các ưu tiên chiến lược của mình.

Giáo sư Harsh Pant thuộc Đại học King’s College (London, Anh) cho rằng chuyến thăm của ông Putin là “cơ hội để Ấn Độ khẳng định lập trường của Thủ tướng Modi bất chấp sức ép từ Tổng thống Trump”. Giáo sư Pant đánh giá việc duy trì quan hệ ổn định với Nga là “phù hợp với lợi ích cốt lõi của Ấn Độ”.

Về phần Nga, Tổng thống Putin dự kiến nhấn mạnh hợp tác trong hai lĩnh vực chủ chốt: năng lượng và quốc phòng. Trước chuyến đi, hai bên đã nỗ lực hoàn thiện thỏa thuận thuê tàu ngầm hạt nhân trị giá khoảng 2 tỉ USD , vốn là một hồ sơ đã kéo dài hơn một thập kỷ. Ấn Độ hiện là khách mua dầu thô hàng đầu của Nga và cả hai đã nằm trong nhóm 5 đối tác thương mại quan trọng nhất của nhau từ năm 2022.

Sự tiếp đón nồng hậu đối với Tổng thống Putin được giới phân tích cho là cách Thủ tướng Modi thể hiện lập trường đối ngoại độc lập. Ảnh: Reuters.

Tại New Delhi, hình ảnh Tổng thống Putin xuất hiện trên các tuyến đường chính cùng cờ hai nước cho thấy mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng. Buổi đón tiếp chính thức và cuộc gặp song phương vào sáng ngày kế tiếp được kỳ vọng đặt nền móng cho nhiều thỏa thuận mới.

Song song đó, Ấn Độ vẫn tiếp tục thúc đẩy đàm phán thương mại với Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này. Tổng thống Trump gần đây tuyên bố hai bên “đang tiến gần đến một thỏa thuận”, mở ra khả năng hạ nhiệt căng thẳng song phương, theo Bloomberg.

Tăng cường hợp tác thực chất

Ông Modi cùng ông Putin và ông Tập Cận Bình, lãnh đạo Trung Quốc, tại Thiên Tân (Trung Quốc) vào tháng 9. Ảnh: NYTimes

Về thương mại và kinh tế, New Delhi kỳ vọng mở rộng lối vào thị trường Nga cho các ngành chịu ảnh hưởng từ thuế quan Mỹ, đặc biệt là thủy sản và nông sản. Một thỏa thuận về di chuyển lao động cũng đang được thảo luận, nhằm tạo điều kiện cho chuyên gia Ấn Độ làm việc tại Nga trong nhiều lĩnh vực.

Diễn đàn doanh nghiệp song phương giữa hai nhà lãnh đạo và các doanh nghiệp lớn dự kiến là điểm nhấn, thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương khi tăng trưởng toàn cầu còn nhiều bất ổn. Nga và Ấn Độ nhấn mạnh rằng hợp tác kinh tế, năng lượng và công nghệ sẽ tiếp tục là trụ cột trong quan hệ hai nước.

Tuy nhiên, chuyến thăm cũng vấp phải ý kiến trái chiều từ một số nước châu Âu. Trước đó, các đại sứ Đức, Pháp và Anh tại Ấn Độ đã đăng bài quan điểm chung chỉ trích Tổng thống Putin vì xung đột ở Ukraine.

Dù vậy, Thủ tướng Modi vẫn khẳng định duy trì quan hệ cá nhân gần gũi với nhà lãnh đạo Nga với minh chứng là cái ôm thân mật của ông dành cho ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh an ninh ở Trung Quốc vào tháng 9.

Chuyên gia Rajorshi Roy từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Phân tích Manohar Parrikar nhận định chuyến thăm của ông Putin “sẽ đậm tính biểu tượng” nhưng các cuộc thảo luận nhiều khả năng tập trung vào công nghệ, kinh tế và củng cố đối tác chiến lược truyền thống.

Mặc dù chịu sức ép từ Mỹ và châu Âu, Ấn Độ tiếp tục duy trì cách tiếp cận đa phương, nhấn mạnh rằng chính sách đối ngoại của nước này phải xuất phát từ lợi ích dài hạn, thay vì các áp lực địa chính trị nhất thời.

Ông Putin: Mỹ được mua nhiên liệu, sao Ấn Độ lại không thể?

Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt câu hỏi vì sao Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng mua nhiên liệu Nga, trong khi Washington vẫn làm điều tương tự.

Lượng nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ dự kiến giảm xuống mức thấp nhất ba năm trong tháng 12, giữa lúc Mỹ áp thuế trừng phạt lên hàng hóa Ấn Độ và siết chặt trừng phạt với Nga. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng việc Ấn Độ mua dầu giá rẻ từ Nga đang góp phần tài trợ cho chiến sự của Moscow tại Ukraine.

Ấn Độ cho rằng mức thuế của ông Trump là vô lý và không có cơ sở, đồng thời chỉ ra việc Mỹ vẫn duy trì trao đổi thương mại với Nga. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu tiếp tục nhập khẩu hàng tỷ USD năng lượng và hàng hóa Nga, từ khí tự nhiên hoá lỏng đến uranium làm giàu.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình India Today được phát sóng vài giờ sau khi ông Putin đặt chân tới New Delhi, ông Putin đặt vấn đề: “Mỹ vẫn mua nhiên liệu hạt nhân từ chúng tôi cho các nhà máy điện của họ. Đó cũng là nhiên liệu. Nếu Mỹ có quyền mua, tại sao Ấn Độ lại không được quyền tương tự? Vấn đề này cần được xem xét nghiêm túc, và chúng tôi sẵn sàng thảo luận, kể cả với Tổng thống Trump”.

Trả lời câu hỏi về việc liệu đơn hàng dầu thô của Ấn Độ có giảm do áp lực từ phương Tây hay không, ông Putin cho biết: “Đúng là có sự sụt giảm trong tổng kim ngạch thương mại trong 9 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, đây chỉ là thay đổi nhỏ. Nhìn chung, kim ngạch thương mại của hai nước vẫn gần như tương đương trước đây”.

Ông nói thêm: “Hoạt động giao dịch các sản phẩm dầu mỏ và dầu thô vẫn diễn ra suôn sẻ tại Ấn Độ”.

Trả lời câu hỏi về cách Nga và Ấn Độ nên ứng phó với chính quyền Trump và mức thuế mới, Tổng thống Putin cho rằng Tổng thống Mỹ có các cố vấn tin rằng những chính sách thuế này mang lại lợi ích kinh tế cho Mỹ.

“Chúng tôi hy vọng rằng, cuối cùng, mọi vi phạm đối với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ được khắc phục”, ông Putin nói thêm.