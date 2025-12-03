Ông Putin đồng ý một số đề xuất hòa bình của Mỹ

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Vladimir Putin đã đồng ý với một số đề xuất của Mỹ về việc kết thúc cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 3, phải) và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (thứ 2, trái) tại cuộc gặp ở Moskva tối 2/12/2025. Ảnh: AA

Hãng TASS (Nga) ngày 3/12 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cáo buộc nói Tổng thống Putin từ chối kế hoạch hòa bình của Mỹ đối với Ukraine là không đúng sự thật.

Khi được hỏi liệu những thông tin cho rằng ông Putin bác bỏ đề xuất hòa bình của Mỹ có chính xác hay không, ông Peskov nhấn mạnh: “Không, nói như vậy là không chính xác”.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), ông Peskov cũng tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Putin đã đồng ý với một số kiến nghị, đồng thời bác bỏ một số điều khác. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng đây vốn dĩ là diễn biến bình thường trong quá trình thương thảo.

Trước đó, tối 2/12, Tổng thống Putin đã tiếp ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, và Jared Kushner, con rể của ông Trump và là người sáng lập Affinity Partners, tại Điện Kremlin.

Tham dự buổi tiếp cùng Tổng thống Nga có Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov và Đặc phái viên Tổng thống về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với Nước ngoài, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nhận định rằng hai bên vẫn chưa đạt được phương án hòa bình mang tính thỏa hiệp về xung đột Nga - Ukraine.

Ông nói rõ: “Một số đề xuất từ phía Mỹ có thể coi là tương đối chấp thuận được, nhưng vẫn cần tiếp tục trao đổi. Tuy nhiên, một phần ngôn từ họ đưa ra là không thể chấp nhận”.

Cùng ngày, ông Peskov nhận định rằng các cuộc đàm phán Nga - Mỹ về giải quyết xung đột Ukraine nên được tổ chức kín đáo và phía Mỹ cũng đồng ý với điều đó.

Ông nói: "Chúng tôi tin rằng trong trường hợp này, tốt hơn là nên tổ chức các cuộc đàm phán kín. Chúng tôi không ủng hộ kiểu ngoại giao kiểu loa phóng thanh. Và chúng tôi có thể thấy rằng phía Mỹ cũng tuân theo nguyên tắc tương tự".