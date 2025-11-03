Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Amorim đau đầu vì 'ngòi nổ' 37 triệu bảng của MU

  Thứ hai, 3/11/2025 06:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MU đánh rơi chuỗi thắng khi bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 tại City Ground hôm 1/11, từ đó lộ ra "bài toán khó" cho HLV Ruben Amorim mang tên Amad Diallo.

Amad được cho là không phù hợp với vai trò phòng ngự.

Tiền vệ người Bờ Biển Ngà cứu nguy cho "Quỷ đỏ" với cú vô-lê tuyệt đẹp gỡ hòa ở phút cuối, tiếp nối phong độ chói sáng dưới thời Amorim. Nhưng theo cựu trung vệ Premier League Ashley Williams, Amad là nguyên nhân khiến hệ thống chiến thuật của MU rối loạn.

"Cậu ấy được chọn vì khả năng tấn công, nhưng không thể chơi ở hai vị trí số 10 bởi Mbeumo và Cunha đang quá hay. Vì vậy Amad bị kéo xuống chạy biên, thậm chí đá như wing-back, phải tham gia phòng ngự, vốn không phải sở trường", Williams bình luận trên BBC. "Ở bàn thua đầu tiên, Amad đứng ở vị trí trung vệ và đánh đầu hỏng. Cậu ấy không nên làm những việc đó".

Vấn đề, theo Williams, không nằm ở nỗ lực của cầu thủ bởi "Amad là một chàng trai trung thực, luôn cố gắng giúp đội", mà ở cách Amorim bố trí đội hình. "Amorim cần giải bài toán này. Ông phải để Amad được chơi cao hơn. Có thể yêu cầu Leny Yoro lùi về bọc lót để Amad tập trung tấn công", Williams kết luận.

Amad gia nhập MU từ Atalanta năm 2021 với giá lên tới 37 triệu bảng, nhưng chỉ khi Amorim thay Erik ten Hag, anh mới thực sự bừng sáng. Mùa trước, Amad là điểm sáng hiếm hoi của MU với 11 bàn và 10 kiến tạo sau 43 trận.

"Quỷ đỏ" hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, và sẽ có cơ hội sửa sai khi làm khách tới sân Tottenham vào cuối tuần này – đối thủ vừa thua Chelsea 0-1 trong trận derby London.

