Ai phụ trách tổ chuyên gia tư vấn đường sắt đô thị của TP.HCM?

TP.HCM vừa lập tổ chuyên gia tư vấn triển khai đường sắt đô thị do TS Trần Du Lịch đứng đầu, TS Trương Minh Huy Vũ là tổ phó, cùng 29 thành viên phụ trách các lĩnh vực chuyên ngành.

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia tư vấn triển khai hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM theo Kết luận số 49-KL/TW và Nghị quyết số 188.

Tổ chuyên gia do TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98 làm Tổ trưởng. TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM làm Tổ phó và 29 chuyên gia thuộc các nhóm lĩnh vực chuyên ngành.

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98 làm Tổ trưởng Tổ chuyên gia tư vấn triển khai hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM. Ảnh: TT.

Tổ chuyên gia có nhiệm vụ tham gia góp ý định hướng cho Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, UBND TP, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư về cơ chế, chính sách và các nội dung liên quan trong các lĩnh vực gồm quy hoạch; phát triển đô thị theo mô hình TOD; thu hồi đất; phương án, trình tự, thủ tục đầu tư; phương án tài chính; quản lý dự án; tổ chức thi công; kỹ thuật, công nghệ, vật liệu xây dựng; phát triển công nghiệp đường sắt, chuyển giao công nghệ; quản lý khai thác, vận hành...

Bên cạnh đó, Tổ chuyên gia cũng phải tư vấn, phản biện và góp ý đối với chương trình, kế hoạch, đề án và các giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm hỗ trợ Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, UBND TP, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư trong việc chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM.

Các thành viên Tổ chuyên gia có quyền trình bày, phát biểu ý kiến khi được yêu cầu. Ý kiến của Tổ chuyên gia sẽ là cơ sở để Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, UBND TP, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư xem xét, quyết định.

Tổ chuyên gia sẽ được tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước, cũng như các cơ quan nghiên cứu, nhằm phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổ chuyên gia sẽ được mời tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, hoặc tham gia các đoàn công tác của Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, UBND TP, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư khi có đề nghị.

Cũng tại quyết định trên, Chủ tịch UBND TP.HCM thành lập Tổ Thư ký giúp việc của Tổ chuyên gia gồm 9 thành viên, do ông Hồ Ngọc Nghĩa, Phó trưởng Phòng Quản lý đường sắt đô thị, Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng.