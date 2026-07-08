Ai Cập tố FIFA 'dọn đường' cho Messi thắng

Trận thua 2-3 Argentina tại vòng 16 đội World Cup 2026 khiến nội bộ tuyển Ai Cập rất phẫn nộ và đưa ra những cáo buộc chấn động về việc dàn xếp kết quả.

Huấn luyện viên Hossam Hassan không hài lòng với công tác trọng tài.

Trận đấu giữa Argentina và Ai Cập khép lại với kịch bản đầy tranh cãi. Đại diện châu Phi sớm gây bất ngờ khi dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Yasser Ibrahim và Mostafa Ziko. Tuy nhiên, những quyết định từ trọng tài Francois Letexier, bao gồm việc VAR hủy bàn thắng của Ziko và từ chối phạt đền cho Mohamed Salah, giúp đại diện Nam Mỹ lội ngược dòng thắng 3-2 vào phút bù giờ.

Ngay sau trận, huấn luyện viên Hossam Hassan công khai nhắm thẳng vào FIFA và tổ trọng tài: "Tôi sẽ nói ra suy nghĩ của mình bất kể hậu quả, đây rõ ràng là một trận đấu dàn xếp và cả thế giới đã chứng kiến điều đó. Nếu họ muốn Argentina thắng đến vậy, tại sao lại mời tất cả chúng tôi đến tham gia?".

Đồng quan điểm với người thầy, tiền đạo Zico vừa khóc vừa chia sẻ: “Trọng tài không công bằng và đã gây khó dễ cho chúng tôi ngay từ đầu trận. Sự bất công rất rõ ràng, có vẻ như trận đấu này đã bị định đoạt sẵn. Chúc mừng Argentina đã giành thêm một chức vô địch World Cup nữa”.

Làn sóng phẫn nộ từ phía Ai Cập khiến huấn luyện viên thủ môn Saafan El-Sagheer nhận thẻ đỏ trực tiếp, trong khi ông Hassan cũng phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng thái quá với các "vua áo đen".

Hiện FIFA chưa đưa ra phản hồi chính thức trước những cáo buộc nặng nề từ phía đại diện châu Phi. Về phía Argentina, thầy trò Lionel Scaloni sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Colombia và Thụy Sĩ tại tứ kết.

Siêu phẩm của Messi giúp Argentina cân bằng tỷ số 2-2 trước Ai Cập Rạng sáng 8/7, Lionel Messi có pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Ai Cập gỡ hòa 2-2 cho Argentina ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.