Ai Cập tố FIFA 'dọn đường' cho Messi thắng

Trận thua 2-3 Argentina tại vòng 16 đội World Cup 2026 khiến nội bộ tuyển Ai Cập rất phẫn nộ và đưa ra những cáo buộc chấn động về việc dàn xếp kết quả.
Huấn luyện viên Hossam Hassan không hài lòng với công tác trọng tài.
Trận đấu giữa Argentina và Ai Cập khép lại với kịch bản đầy tranh cãi. Đại diện châu Phi sớm gây bất ngờ khi dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Yasser Ibrahim và Mostafa Ziko. Tuy nhiên, những quyết định từ trọng tài Francois Letexier, bao gồm việc VAR hủy bàn thắng của Ziko và từ chối phạt đền cho Mohamed Salah, giúp đại diện Nam Mỹ lội ngược dòng thắng 3-2 vào phút bù giờ.
Ngay sau trận, huấn luyện viên Hossam Hassan công khai nhắm thẳng vào FIFA và tổ trọng tài: "Tôi sẽ nói ra suy nghĩ của mình bất kể hậu quả, đây rõ ràng là một trận đấu dàn xếp và cả thế giới đã chứng kiến điều đó. Nếu họ muốn Argentina thắng đến vậy, tại sao lại mời tất cả chúng tôi đến tham gia?".
Đồng quan điểm với người thầy, tiền đạo Zico vừa khóc vừa chia sẻ: “Trọng tài không công bằng và đã gây khó dễ cho chúng tôi ngay từ đầu trận. Sự bất công rất rõ ràng, có vẻ như trận đấu này đã bị định đoạt sẵn. Chúc mừng Argentina đã giành thêm một chức vô địch World Cup nữa”.
Làn sóng phẫn nộ từ phía Ai Cập khiến huấn luyện viên thủ môn Saafan El-Sagheer nhận thẻ đỏ trực tiếp, trong khi ông Hassan cũng phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng thái quá với các "vua áo đen".
Hiện FIFA chưa đưa ra phản hồi chính thức trước những cáo buộc nặng nề từ phía đại diện châu Phi. Về phía Argentina, thầy trò Lionel Scaloni sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Colombia và Thụy Sĩ tại tứ kết.
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.
Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.
Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.