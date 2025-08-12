7 lần Tổng thống Putin đặt chân đến Mỹ

Trước khi trở thành tổng thống Nga đầu tiên đặt chân tới Alaska, Tổng thống Vladimir Putin đã có 7 chuyến thăm Mỹ, phản ánh những biến động trong quan hệ Washington - Moscow.

Nếu hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra đúng kế hoạch vào ngày 15/8 này, Tổng thống Vladimir Putin sẽ trở thành tổng thống Nga đầu tiên đặt chân tới Alaska (Mỹ). Vùng đất lạnh lẽo, giàu tài nguyên này trong lịch sử từng thuộc về Nga và "đổi chủ" sau một thương vụ trị giá 7,2 triệu USD cách đây hơn 150 năm, theo Reuters.

Đây sẽ là chuyến công du Mỹ lần thứ 8 của ông Putin trên cương vị tổng thống, chức vụ mà ông nắm giữ từ cuối năm 1999, ngoại trừ quãng thời gian gián đoạn 2008-2012 khi ông Dmitry Medvedev là người đứng đầu Điện Kremlin.

Mùa đông 2015 lạnh giá ở New York

Tổng thống Obama bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, tháng 9/2015. Ảnh: Reuters

Lần gần nhất tới Mỹ vào năm 2015, Tổng thống Putin đã dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và hội đàm với Tổng thống Barack Obama.

Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí lạnh lùng khi ông Obama công khai chỉ trích Nga về xung đột ở miền Đông Ukraine, đồng thời bày tỏ những bất đồng sâu sắc về vấn đề Syria và số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tới nhà riêng của Tổng thống Bush, năm 2007

Tổng thống George W. Bush và Tổng thống Vladimir Putin bắt tay nhau sau buổi họp báo chung vào ngày 2/7/2007, tại Walker's Point ở Kennebunkport, Maine. Ảnh: The White House.

Năm 2007, Tổng thống Putin từng tới Kennebunkport, bang Maine, thăm nhà riêng của Tổng thống George W. Bush. Quan hệ hai bên khi đó rạn nứt vì kế hoạch lá chắn tên lửa Mỹ tại Đông Âu, các cáo buộc Nga thụt lùi dân chủ và tranh cãi về quy chế của Kosovo.

Dù vậy, hai nhà lãnh đạo vẫn câu cá, bàn về an ninh hạt nhân, Iran và Triều Tiên.

Sau chuyến thăm, ông Bush còn hài hước kể lại: “Chỉ có Putin là câu được cá”.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, năm 2005

Tổng thống Vladimir V. Putin phát biểu tại Phiên họp toàn thể cấp cao Khóa họp thứ 60 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm nay tại Trụ sở Liên Hợp Quốc vào tháng 9/2005. Ảnh: UN.

Sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại New York, ông Putin đã tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Bush.

Tuy nhiên, cuộc gặp phần nào bị lu mờ bởi cơn bão Katrina tàn phá New Orleans năm đó. Sau đó, Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão và đề nghị hỗ trợ.

Trong cuộc gặp, vấn đề hạt nhân Iran và Triều Tiên là trở thành trọng tâm của cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo.

Hội nghị thượng đỉnh G8, năm 2004

Tổng thống George W. Bush bắt tay Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp song phương tại Hội nghị thượng đỉnh G8 ở Sea Island, bang Georgia ngày 8/6/2004. Ảnh: The White House.

Năm 2004, ông Putin có một chuyến thăm tới Mỹ để dự thượng đỉnh G8 tại Sea Island, bang Georgia và dự tang lễ cựu Tổng thống Ronald Reagan.

Tại đây, ông đã hội đàm với Tổng thống Bush, tập trung vào vấn đề Iraq sau khi Mỹ đưa quân tới đây năm 2003. Đồng thời, Nga dưới sự lãnh đạo của ông Putin đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm hậu thuẫn chính phủ lâm thời Iraq.

"Chuyến thăm tình bạn" tại Trại David năm 2003

Tổng thống George W. Bush hộ tống Tổng thống Vladimir Putin sau khi ông đến Trại David vào ngày 26/9/2003. Ảnh: The White House.

Tháng 9/2003, sau khi có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thống Putin đã tới Trại David để gặp người đồng cấp George W. Bush.

Dù bày tỏ lo ngại về cuộc chiến Iraq, cuộc họp báo chung vẫn thân thiện, với cam kết hợp tác chống khủng bố, mở rộng phối hợp tại Iraq và Afghanistan cũng như tăng cường hợp tác quân sự song phương.

Thăm Mỹ sau 11/9/2001

Tổng thống Vladimir Putin đặt hoa và viết dòng chữ tưởng niệm lên Bức tường tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới, tại địa điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9. Ảnh: President of Russia.

Hai tháng sau vụ khủng bố 11/9, ông Putin thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington D.C., New York và Texas.

Là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gọi điện chia buồn với ông Bush, nhân dịp chuyến thăm, ông đã tới “Ground Zero” và viết thông điệp: “Thành phố vĩ đại và dân tộc Mỹ vĩ đại sẽ chiến thắng!!!”.

Không chỉ vậy, ông Putin còn tham dự buổi họp mật tại Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), gặp lãnh đạo Thượng và Hạ viện và dùng bữa tối thân mật tại trang trại của ông Bush ở Texas.

Diễn đàn thiên niên kỷ, năm 2000

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Bill Clinton tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, trong chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Mỹ năm 2000. Ảnh: White House

Năm 2000, lần đầu tiên Tổng thống Putin đặt chân tới Mỹ để tham dự Hội nghị Thiên niên kỷ ở New York. Tại đây, khi phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông đã kêu gọi cách tiếp cận đa phương thay vì đơn phương trong các vấn đề quốc tế.

Ông gặp Tổng thống Bill Clinton, cùng nhất trí nối lại và mở rộng nhiều sáng kiến về kiểm soát vũ khí và chống phổ biến hạt nhân.

Sau loạt chuyến công du trước đây, ông Putin chuẩn bị bước vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska với Tổng thống Donald Trump, dự kiến tập trung bàn về giải pháp cho xung đột Ukraine.

Đây sẽ là lần đầu tiên một tổng thống Nga đặt chân tới Alaska, trong bối cảnh Washington đặt ra hạn chót cho Moscow tìm kiếm hòa bình với Kyiv hoặc đối mặt với các lệnh trừng phạt mới.

Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ định hình cục diện quan hệ Nga - Mỹ và tác động sâu rộng tới tiến trình chiến sự ở Ukraine.