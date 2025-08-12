Thượng đỉnh tại Alaska bàn gì?

Cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại Alaska, bên cạnh vấn đề Ukraine, có thể trở thành điểm thảo luận song song về nhiều vấn đề toàn cầu khác liên quan đến lợi ích lâu dài của cả hai nước tại Bắc Cực.

Ông Sergei Gavrilov - Chủ tịch Ủy ban Tài sản, Đất đai và Quan hệ bất động sản của Duma Quốc gia Nga. Ảnh: Duma Quốc gia

Theo ông Sergei Gavrilov, Chủ tịch Ủy ban Tài sản, Đất đai và Quan hệ bất động sản của Duma Quốc gia Nga, đồng thời là thành viên Hội đồng Tài chính Quốc gia Ngân hàng Nga, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, bên cạnh vấn đề Ukraine, có thể trở thành điểm thảo luận song song về nhiều vấn đề toàn cầu khác liên quan đến lợi ích lâu dài của cả hai nước tại Bắc Cực.

Cụ thể, hai bên có thể thảo luận về việc hình thành cơ chế kinh tế chung nhằm phát triển tuyến đường biển Bắc Cực, triển khai các chương trình đầu tư dài hạn vào hạ tầng cảng biển, giao thông, mở rộng năng lực hậu cần và tăng cường lưu lượng hàng hóa, qua đó tạo động lực mới cho thương mại song phương.

Một nội dung quan trọng khác là phát triển các hành lang thương mại và vận tải, trong đó có việc nâng cấp năng lực Tuyến đường biển phía Bắc và hiện đại hóa hệ thống cảng, hàng hải.

Ông Gavrilov cũng nêu khả năng bàn thảo các dự án mang tính chiến lược lâu dài, từng được đề xuất thời Liên Xô, như xây dựng tuyến vận tải qua eo biển Bering dưới dạng đập, cầu hoặc đường hầm.

Theo ông, việc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm theo mô hình đối tác công – tư (PPP) sẽ mở ra cơ hội mới cho khai thác tài nguyên, thúc đẩy xuất khẩu và triển khai các sáng kiến khoa học, kỹ thuật chung. Sự kết nối hạ tầng then chốt giữa Nga và Mỹ có thể trở thành biểu tượng hợp tác, đóng góp vào hệ thống hợp tác quốc tế rộng hơn tại khu vực Bắc Cực và Thái Bình Dương, phù hợp lợi ích của hai nước cũng như các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Gavrilov cho rằng, trong bối cảnh tài sản của Nga tại Mỹ đang bị đóng băng, về mặt lý thuyết, hai bên có thể bàn tới việc sử dụng một phần nguồn lực này để đồng tài trợ cho các sáng kiến hạ tầng, qua đó vừa khôi phục quan hệ kinh tế, vừa thu hút vốn tư nhân vào các dự án có ý nghĩa chiến lược.