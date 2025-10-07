Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
6 tháng sống còn của bóng đá Malaysia

  • Thứ ba, 7/10/2025 18:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) còn chưa đầy 6 tháng để chứng minh sự trong sạch trong vụ bê bối nhập tịch gây chấn động khu vực.

Malaysia phải hoàn tất mọi quy trình pháp lý trước ngày 31/3/2026.

Theo thông báo từ AFC, Malaysia sẽ không được phép sử dụng 7 cầu thủ bị FIFA treo giò ở phần còn lại của chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027, cho đến khi toàn bộ quá trình pháp lý giữa FAM và FIFA kết thúc.

AFC cho biết mọi hình thức kỷ luật hoặc điều chỉnh kết quả thi đấu sẽ chỉ được áp dụng sau khi vụ việc được giải quyết dứt điểm, nhưng không muộn hơn ngày 31/3/2026 - thời điểm kết thúc vòng loại Asian Cup 2027.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, khẳng định: "AFC phải chờ đến khi FAM hoàn tất mọi thủ tục pháp lý. Các bước tiếp theo thuộc về Malaysia. Họ có quyền kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm của FIFA, và nếu cần, lên cả Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Mọi quyết định nằm trong tay FAM".

Ông Windsor cho biết thêm FIFA hiện vẫn xem xét tính hợp lệ của các cầu thủ trong vụ việc, đồng nghĩa chưa có phán quyết cuối cùng được ban hành.

AFC cũng ấn định rõ thời hạn cuối cùng để FAM hoàn tất toàn bộ quá trình pháp lý là ngày 31/3/2026, tức ngay trước khi AFC tổ chức lễ bốc thăm cho vòng chung kết Asian Cup 2027.

Malaysia còn chưa đầy 6 tháng để tự minh oan, hoặc chấp nhận hậu quả, bao gồm khả năng bị trừ điểm, mất suất dự Asian Cup, và đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử bóng đá nước này.

