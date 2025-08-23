52Hz không dự chung kết Em xinh 'say hi'

52Hz xác nhận không góp mặt tại đêm chung kết trao giải Em xinh "say hi" thông qua fanpage người hâm mộ. Dưới phần bình luận, khán giả để lại lời chia sẻ và động viên nữ ca sĩ.

FC 52Hz Official - fanpage cộng đồng người hâm mộ đăng tải bài viết thông báo nữ ca sĩ không xuất hiện tại đêm chung kết trao giải Em xinh "say hi" sẽ diễn ra tối 23/8. Được biết, 52Hz vắng mặt do gia đình có tang sự.

"Đây chắc chắn là khoảng thời gian đầy mất mát và khó khăn, mong mọi người hãy cùng nhau gửi đến 52Hz thật nhiều yêu thương, sự động viên và lời cầu chúc bình an", FC 52Hz Official viết.

Vài phút sau, 52Hz chia sẻ lại bài viết trên story cá nhân với nội dung: "Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức chương trình Em xinh 'say hi' và tất cả khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ 52Hz. Xin chúc 29 chị em xinh thật tỏa sáng trên sân khấu đêm chung kết. Trân trọng".

52Hz sẽ không góp mặt tại đêm chung kết và trao giải phát sóng trực tiếp tối 23/8. Ảnh: NSX.

Trước đó trong đêm chung kết đầu tiên với phần trình diễn solo, 52Hz mang đến ca khúc Trời sao. Ngoài yếu tố nghệ thuật, Trời sao truyền đi thông điệp ý nghĩa mà nữ ca sĩ dành tặng ông của mình - người đã qua đời đúng vào ngày cô được cầu hôn. Với giai điệu trong trẻo, mộng mơ và đậm chất cổ điển, Trời sao như một câu chuyện cổ tích Disney, chạm đến khán giả bằng cảm xúc chân thành và sâu lắng.

Sắp tới, đêm chung kết 2 tiếp tục với các tiết mục trình diễn nhóm. Theo đó, 52Hz trong vai trò đội trưởng sẽ cùng Bích Phương, Lâm Bảo Ngọc và Bảo Anh hứa hẹn mang đến màn trình diễn ấn tượng, phát huy lợi thế của các thành viên.

52Hz, tên thật là Trần Phương Thảo (sinh năm 1999), là một trong những nghệ sĩ gen Z nổi bật của thị trường nhạc Việt hiện nay. Cô theo đuổi dòng nhạc R&B, được biết đến với chất giọng đặc trưng và phong cách âm nhạc mang màu sắc cá nhân, thu hút cộng đồng yêu nhạc indie.