Sao nhí phim 'Người Sói' thay đổi ngỡ ngàng

Dafne Keen gây chú ý khi khoe ảnh bikini ở tuổi 20. Nữ diễn viên được nhận xét "lột xác" ngoại hình so với thời mới nổi khi tham gia bom tấn "Logan".

Theo Yahoo, nữ diễn viên mang dòng máu lai Anh - Tây Ban Nha Dafne Keen gây chú ý với diện mạo trưởng thành ở tuổi 20. Trong loạt ảnh mới nhất đăng tải trên trang cá nhân với gần 2 triệu lượt theo dõi, ngôi sao nhí một thời khoe ảnh đi nghỉ dưỡng tại Puerto Rico cùng hội bạn thân.

Diễn viên Logan xuất hiện trong bộ bikini màu nâu, khoe đường cong gợi cảm. Người đẹp cũng chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc vui vẻ tiệc tùng cùng bạn bè trong kỳ nghỉ.

Dafne Keen khoe thân hình bốc lửa ở tuổi 20. Ảnh: IGNV.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích. Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ ngỡ ngàng trước sắc vóc tuổi 20 của Dafne Keen. Dân mạng khen ngợi nữ diễn viên có màn thay đổi ngoạn mục về ngoại hình khi trưởng thành, khác hẳn với hình tượng cô bé gai góc trong Logan trước đây.

Dafne Keen sinh năm 2005, xuất thân trong gia đình nghệ thuật, có cha là diễn viên, mẹ là đạo diễn sân khấu. Cô nàng bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm, từng tham gia Logan, Ana, Deadpool & Wolverine và series His Dark Materials... Nhờ Logan, cô cùng tài tử Hugh Jackman nhận giải “Màn kết hợp xuất sắc” tại MTV Movie & TV Awards 2017, đồng thời giành giải “Nữ diễn viên mới xuất sắc” tại Empire Awards 2018.

Dafne Keen khi đóng Logan. Ảnh: 20th Century Fox.

Logan (2017) được đánh giá là một trong những kiệt tác của dòng phim siêu anh hùng. Bộ phim đánh dấu điểm kết thúc của chuyến hành trình dành cho Wolverine do Hugh Jackman thể hiện. Trong đó, nhân vật Laura (X-23) của Dafne Keen - một trong các dị nhân kế nhiệm - được nhận xét đầy ấn tượng, xứng đáng có dự án riêng và được xây dựng theo hướng kế thừa di sản từ Wolverine.

Dù khi tham gia phim mới 11-12 tuổi, Dafne Keen vẫn được giới chuyên môn dành nhiều lời nhận xét có cánh với lối diễn xuất chân thật cùng thần thái mạnh mẽ. Trong không khí bạo lực và nặng nề của tác phẩm, sự xuất hiện của X-23 dưới màn hóa thân xuất sắc từ Dafne khiến người xem nuôi hy vọng về một thế hệ người sói tiếp theo không kém phần gai góc, bản lĩnh sau khi “sói già” Hugh Jackman ngã xuống.