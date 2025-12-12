500.000 tỷ đồng tín dụng để đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ

21 ngân hàng thương mại sẽ tham gia chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược, tổng quy mô lên tới 500.000 tỷ đồng.

Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược có quy mô tối đa 500.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2030. Ảnh: Chí Hùng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành hướng dẫn triển khai chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược, với quy mô tối đa 500.000 tỷ đồng , thời gian thực hiện đến năm 2030.

Theo đó, chương trình sẽ gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn năm 2025-2026, các ngân hàng thương mại dành khoảng 100.000 tỷ đồng để cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các dự án hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược.

Giai đoạn 2027-2030, căn cứ vào tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn tín dụng của các dự án, số vốn còn lại sẽ được phân bổ, mở rộng, đảm bảo không vượt quá số tiền cam kết tham gia chương trình của từng ngân hàng và tổng quy mô của chương trình tối đa không quá 500.000 tỷ đồng .

Các ngân hàng thương mại đăng ký tham gia chương trình gồm: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, TPBank, SHB, HDBank, ACB, SeABank, MSB, LPBank, VIB, Sacombank, Nam Á, Bắc Á, OCB, Eximbank, ABBank.

Về đối tượng cho vay, khách hàng là các doanh nghiệp vay vốn dài hạn để đầu tư các dự án trọng điểm/quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược do các bộ cung cấp.

Về nguyên tắc cho vay, việc triển khai chương trình bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Khách hàng vay vốn phải thuộc đối tượng vay vốn của chương trình và đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của ngân hàng thương mại về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng; có trách nhiệm trong việc phối hợp với ngân hàng thương mại trong quá trình vay vốn theo chương trình. Cơ chế cho vay theo quy định hiện hành.

Lãi suất ưu đãi của chương trình sẽ thấp hơn tối thiểu 1-1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay. Thời gian triển khai đến hết năm 2030 hoặc đến khi doanh số cho vay đạt quy mô 500.000 tỷ đồng của chương trình.

Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi tối thiểu 2 năm kể từ ngày giải ngân từng lần (theo từng khế ước nhận nợ), nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay với khách hàng. Ngân hàng sẽ dừng áp dụng lãi suất ưu đãi đối với các khoản cho vay được giải ngân sau 31/12/2030, hoặc khi hết nguồn vốn của ngân hàng thương mại đã đăng ký tham gia chương trình.

Lãi suất cho vay sau khi hết thời gian ưu đãi do ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.

Trường hợp ngân hàng thương mại phát hiện khách hàng sử dụng vốn sai mục đích thì có thể chấm dứt ưu đãi và thu hồi toàn bộ phần lãi suất cho vay đã ưu đãi cho khách hàng kể từ ngày giải ngân đến ngày chấm dứt ưu đãi lãi suất.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại tham gia chương trình khẩn trương ban hành hướng dẫn và tổ chức triển khai chương trình thống nhất trên toàn hệ thống của ngân hàng.

NHNN khuyến khích các ngân hàng thương mại theo thẩm quyền thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ đối với khách hàng tham gia chương trình, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của ngân hàng.

Ngân hàng thương mại cho khách hàng vay vốn để thực hiện chương trình bằng nguồn vốn tự huy động, có trách nhiệm xem xét, thẩm định và quyết định cho vay theo quy định của pháp luật; tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay; thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay thuộc chương trình theo quy định.

Bên cạnh đó, NHNN giao các vụ, cục chức năng theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời thực hiện thanh tra, giám sát việc cho vay theo chương trình.

NHNN các khu vực có trách nhiệm theo dõi, thanh tra việc cho vay theo chương trình của các ngân hàng thương mại trên địa bàn; phối hợp với các sở, ban, ngành trong tổ chức thực hiện và kịp thời báo cáo Thống đốc NHNN những vấn đề vượt thẩm quyền, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng.