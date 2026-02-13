Chợ hoa xuân vắng chủ vườn

Dù chưa đầy một tuần nữa là đến Tết, chợ hoa công viên Lê Văn Tám ở phường Tân Định, TP.HCM vẫn vắng chủ vườn, thưa thớt khách.

Các tiểu thương từ miền Tây, miền Bắc chở hoa lên TP.HCM bán Tết. Ảnh: Thảo Liên.

Theo ghi nhận, dịp cuối tuần cận Tết, số lượng lô kinh doanh hoa tại chợ hoa xuân công viên Lê Văn Tám vẫn ít hơn các năm trước. Hoa tại đây vẫn là các loại quen thuộc được vận chuyển lên từ nhà vườn miền Tây, miền Bắc như cúc mâm xôi, cúc vạn thọ, mào gà, mai, đào...

Chị Loan, một tiểu thương ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), cho biết đã xuống hàng tại chợ hoa công viên Lê Văn Tám vào 23 tháng Chạp. Gian hàng của chị chủ yếu là cúc mâm xôi giá từ 150.000 đồng/chậu nhỏ và 300.000 đồng/chậu lớn, hoa hồng kiểng giá từ 100.000 đồng, tổng số lượng khoảng 500 chậu.

Chị cho biết cùng thời điểm này năm ngoái, các gian hàng xung quanh đã bày kín hoa, mua bán khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, sau một mùa kinh doanh không thuận lợi, năm nay một số nhà vườn khu vực Sa Đéc dè dặt hơn trong việc đưa hoa lên TP.HCM bán.

Theo bảo vệ tại công viên, vào thời điểm này những năm trước, hoa đã phủ kín khuôn viên. Các nhà vườn ở xa thường bắt đầu xuống hàng rải rác từ khoảng 19-20 tháng Chạp và chậm nhất đến ngày 26 tháng Chạp, các chủ vườn tại TP.HCM cùng khu vực lân cận sẽ tập kết để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Về sức mua, chị Loan cho biết phải đến khoảng 27-28 tháng Chạp, người dân mới bắt đầu đi chợ hoa nhiều. "Nhà vườn những ngày đó mới bán được nên họ lên trễ. Còn tôi lên sớm vì nếu sát Tết, phí vận chuyển tăng cao, thậm chí không có chuyến xe", chị nói.

Dù vậy, sức mua năm nay được chị đánh giá giảm so với trước, khách chủ yếu xem và trả giá kỹ, số lượng mua mỗi lần cũng ít hơn.

Tại khu vực bán đào Bắc, một tiểu thương cũng vận chuyển đào từ Bắc vào chợ từ ngày 19 tháng Chạp. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, năm nay, gia đình ông mang vào TP.HCM khoảng 300 cây lớn nhỏ, gồm đào thế và đào bonsai. Sau 4 ngày mở bán, tiểu thương này bán được 70 gốc.

Đào Bắc năm nay được đánh giá đẹp, đậm màu hơn Tết năm trước. Ảnh: Thảo Liên.

"Nhờ thời tiết thuận lợi, hoa năm nay nở đều, sắc đỏ tươi và chơi được bền hơn. Sức mua đến nay cũng lai rai, vì khách lúc nào cũng đợi đến những ngày cận Tết mới đi mua. Trong khi đó, tại miền Bắc, sức mua năm nay khá tốt, đặc biệt là các loại đào cành bán rất nhanh", người bán cho biết.

Theo tiểu thương này, chi phí thuê xe cho một chuyến hàng khoảng 24-29 triệu đồng, tương đương mỗi cây chịu thêm hơn 130.000 đồng tiền cước vận chuyển, chưa tính công bốc dỡ.

Gắn bó với chợ hoa 21 năm, mùa Tết này ông cùng hai con trai vào Nam bán hoa, thuê 4 trong tổng số 11 lô đào tại Công viên Lê Văn Tám.

Ông cho biết nghề trồng và bán đào phụ thuộc lớn vào thời tiết và sức mua thị trường, có năm thuận lợi thì có lãi, cũng có năm thu không đủ bù chi phí. Nhờ buôn bán lâu năm, ông giữ được lượng khách quen ổn định, trong đó có khách mua liên tiếp 5-6 năm.