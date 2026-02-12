Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Siêu phẩm' đào thất thốn trên gỗ lũa, giá thuê đã gần nửa tỷ đồng

  • Thứ năm, 12/2/2026 06:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều cây đào thất thốn cổ thụ, dáng lạ cho bông hoa đỏ sẫm dày cánh đang được chào bán với giá hàng trăm triệu gây chú ý trên thị trường hoa Tết ở Hà Nội.

Dao That Thon anh 1

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dọc phố Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội), hàng nghìn cây đào với nhiều kiểu dáng, kích cỡ được bày bán. Trong số đó, hai tác phẩm đào thất thốn trồng trên gỗ lũa gây chú ý khi được chào cho thuê lên đến 400 triệu đồng.
Dao That Thon anh 2Dao That Thon anh 3Dao That Thon anh 4Dao That Thon anh 5

Theo chủ cây, tác phẩm đào dáng rừng gây ấn tượng nhờ tuổi đời hơn 20 năm và được đặt trên thân gỗ lũa. Phần gỗ này được mua lại từ người dân với giá khoảng 100 triệu đồng, là loại gỗ khai thác từ suối, có độ cứng cao. Tuy nhiên, theo thời gian, gỗ lũa có thể xuống cấp, buộc người trồng phải thường xuyên xử lý, bào nhẵn để giữ dáng và độ bền cho cây.
Dao That Thon anh 6

Anh Nguyễn Trung Hiếu (phường Tây Hồ), chủ nhân của cây đào cho biết: "Tác phẩm có tên Dáng rừng. Giống đào thất thốn được xem là loại cây khó chiều, khi trồng và tạo dáng đòi hỏi người làm phải có kỹ thuật cao với điều kiện chăm sóc riêng biệt. Khác với các giống đào trồng phổ biến ở vùng đồng bằng, dòng đào này chỉ phù hợp với khu vực núi cao, nơi khí hậu lạnh và thường xuyên có sương mù".
Dao That Thon anh 7Dao That Thon anh 8Dao That Thon anh 9Dao That Thon anh 10

Đối với người chơi hoa, đào thất thốn hấp dẫn không chỉ bởi dáng, thế, mà còn ở khả năng đâm lộc, ra hoa từ gốc và thân cây. Hoa đào thất thốn có bông lớn, màu đỏ sẫm, cánh dày, được người dân Hà Nội ưa chuộng mỗi dịp Tết Nguyên đán. Nhiều người cho rằng việc sở hữu một gốc đào thất thốn nở đúng dịp Tết vừa mang giá trị thưởng lãm, vừa thể hiện gu chơi và vị thế của gia chủ.
Dao That Thon anh 11

Nói về thị trường đào thất thốn dịp Tết Bính Ngọ 2026, một chủ vườn cho biết lượng khách có xu hướng giảm rõ rệt so với cùng kỳ. "Nguyên nhân đến từ bối cảnh kinh tế, đồng thời thị hiếu chơi hoa cũng thay đổi, người mua cân nhắc kỹ hơn trước khi xuống tiền", người này nói.
Dao That Thon anh 12

Bên cạnh cặp đào thất thốn kể trên, những chậu đào thất thốn nhỏ cũng được rao bán và cho thuê với giá dao động từ 5 triệu đến 30 triệu đồng/cây.

Dao That Thon anh 13

Thị trường cây cảnh dịp Tết Bính Ngọ 2026 được nhiều chủ vườn đánh giá là đa dạng về mặt mẫu mã, kiểu dáng cũng như độ hiếm của cây, tuy nhiên số lượng khách đến xem và mua vẫn còn khá khiêm tốn so với cùng kỳ.

Chi ca tram trieu dong choi hoa Tet hinh anh

09:40 5/2/2026 09:40 5/2/2026

Trần Hiền

Đào Thất Thốn Hà Nội đào thất thốn tết bính ngọ cây tết hà nội

