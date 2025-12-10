Sắp 'nóng' mua bán, sáp nhập ngân hàng?

Việc mua bán và sáp nhập (M&A) ngân hàng rầm rộ những năm gần đây và được dự báo sẽ bùng nổ năm 2026 khi nhiều ngân hàng được nới "room" ngoại.

Ngân hàng tìm kiếm, chủ động M&A

Trước đây, M&A trên thị trường ngân hàng Việt Nam chủ yếu thông qua hình thức tái cấu trúc và sáp nhập các ngân hàng yếu. Từ đầu năm nay, dấu ấn đặc biệt nhất của thị trường M&A ngân hàng có lẽ là những thương vụ chuyển giao bắt buộc. Theo đó, Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (CBBank), Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) chính thức được chuyển giao cho Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). VPBank nhận chuyển giao bắt buộc GPBank và HDBank nhận chuyển giao DongA Bank.

Tuy nhiên, năm 2026, các ngân hàng sẽ tận dụng cơ hội M&A để thu hút thêm nguồn vốn ngoại, học hỏi kinh nghiệm quản trị tiên tiến của định chế ngân hàng quốc tế, mở rộng tệp khách hàng và dịch vụ, qua đó, tạo ra các ngân hàng mạnh hơn, minh bạch, hiện đại, sẵn sàng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Nếu được quản trị tốt, M&A không chỉ “dọn dẹp” các ngân hàng yếu kém, mà còn định hình hệ thống tài chính ổn định và phát triển bền vững.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó chủ tịch Ngân hàng SHB tại Diễn đàn M&A ngày 9/12 - cho biết việc thực hiện các thương vụ bán vốn hay sáp nhập hiện nay không còn xuất phát từ việc doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính hay yếu thế.

"Thực chất, các doanh nghiệp đang chủ động tìm kiếm cơ hội để vươn ra quốc tế. Với sự hậu thuẫn của nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nội sẽ củng cố được quy trình vận hành, cải thiện hiệu suất, gia tăng nguồn lực tài chính và tận dụng được mạng lưới cũng như hệ thống toàn cầu của đối tác", ông Vinh nhận định.

M&A ngân hàng "nở rộ" để thu hút đầu tư chiến lược, hỗ trợ tăng trưởng tài sản mạnh mẽ.

Để đón được dòng vốn chất lượng, đại diện SHB cho rằng yếu tố cốt lõi mà nhà đầu tư quốc tế quan tâm chính là sự minh bạch. Doanh nghiệp Việt cần đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về báo cáo tài chính, quản trị tài chính và đặc biệt là quản trị rủi ro.

Ông Vinh cũng lưu ý việc doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán là một lợi thế lớn. Khi tài chính được minh bạch hóa, khả năng tiếp cận dòng vốn ngoại sẽ cao hơn, giúp nâng cao tiềm lực và vị thế của doanh nghiệp trên thương trường.

Chia sẻ về chiến lược của SHB, ông Vinh cho biết ngân hàng luôn tìm kiếm những nhà đầu tư nước ngoài có chiến lược dài hạn và tư duy đồng điệu về tầm nhìn.

"Sự hợp tác không chỉ dừng lại ở một thương vụ M&A, mà phải là sự đồng hành để cùng phát triển, cùng vận hành kinh doanh và tạo ra lợi thế cho cả hai bên", ông Vinh chia sẻ.

Dẫn chứng từ thương vụ chuyển nhượng vốn tại SHB Finance, ông Vinh cho biết dù quá trình đàm phán diễn ra trong giai đoạn dịch Covid-19 đầy thách thức, thương vụ vẫn thành công nhờ sự phối hợp chặt chẽ và tuân thủ các quy trình chuẩn quốc tế.

Ông Vinh dự báo: "Tôi tin chắc rằng sắp tới sẽ có những thương vụ rất lớn diễn ra trong tất cả các ngành, không riêng gì tài chính ngân hàng. Với xu thế mới, chúng ta hoàn toàn tự tin vào khả năng tái cấu trúc doanh nghiệp và thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài khổng lồ. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng GDP của đất nước trong năm 2026".

Ngân hàng rộng cửa bán vốn cho ngân hàng ngoại

Vietcombank, BIDV và một số ngân hàng khác cũng đang để ngỏ kế hoạch bán vốn cho nước ngoài. Trong khi đó, room sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng thương mại nhận chuyển giao bắt buộc như MB, HDBank, VPBank được nới lên 49% theo Nghị định số 69/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

Giới phân tích tài chính cho rằng động thái nới room ngoại được kỳ vọng sẽ tạo dư địa mới cho HDBank, MB và VPBank trong việc huy động vốn chiến lược, phục vụ mục tiêu tăng trưởng tài sản mạnh mẽ và duy trì tỷ lệ an toàn vốn trong bối cảnh nhu cầu vốn trung dài hạn ngày càng lớn. Việc nâng trần sở hữu nước ngoài được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thu hút đầu tư chiến lược, hỗ trợ tăng trưởng tài sản mạnh mẽ.

Ngoài ra, mới đây, LPBank vừa công bố thông tin về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2025 để trình cổ đông thông qua phương án nới room ngoại từ 5% lên 30% nhằm thu hút vốn nước ngoài, hỗ trợ chiến lược phát triển trung - dài hạn, nâng cao minh bạch và năng lực tài chính, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi số và mở rộng mạng lưới hoạt động của Ngân hàng.

Những con số về room ngoại không chỉ là dữ liệu kỹ thuật, mà trực tiếp liên quan đến khả năng huy động vốn ngoại. Các ngân hàng có room ngoại lớn hơn thường dễ thu hút nhà đầu tư nước ngoài, từ đó có thể thực hiện các thương vụ M&A, hợp tác với đối tác chiến lược quốc tế.

TS. Nguyễn Quốc Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng - nhận định việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong những năm qua đã mang lại những thay đổi tích cực về tài chính, công nghệ, quản trị và điều hành tại các tổ chức tín dụng theo hướng tiệm cận hơn với thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Ông Hùng cho rằng tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là cần thiết cho các ngân hàng Việt trong việc gọi thêm vốn ngoại, nâng cao năng lực tài chính.