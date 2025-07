5 tiếng cuối của Jota trước khi tử nạn

Chuyên gia vật lý trị liệu hô hấp Miguel Goncalves tiết lộ rằng ông làm việc với Jota chỉ 5 tiếng trước vụ tai nạn. Jota đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương xẹp phổi, từng chơi bóng trong đau đớn và chỉ phẫu thuật sau khi cùng Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha tại chung kết Nations League hôm 9/6.

Goncalves cho biết: "Tôi chia tay Jota và Andre khoảng 20h30. Họ không tiệc tùng gì cả như một số tin đồn, mà chỉ tập trung cho quá trình hồi phục. Diogo hoàn toàn nghiêm túc, tuân thủ mọi bài tập và đã gần như hồi phục hoàn toàn".

"Khi tôi rời đi hôm ấy, cậu ấy gần như hết đau. Phần đáy phổi bên phải trước đó bị xẹp, nhưng nhờ tập trị liệu sau phẫu thuật, mọi thứ gần như hoàn hảo. Diogo rất phấn khởi, tin tưởng hoàn toàn vào tiến trình hồi phục. Cậu ấy còn nói sẽ không tham gia chuyến du đấu Nhật Bản để tập trung phục hồi tốt nhất, quyết tâm có một mùa giải bùng nổ cùng Liverpool", Goncalves nói thêm.

Thế mà chỉ 5 tiếng sau, chiếc xe của Jota và em trai Andre Silva gặp sự cố với vụ tai nạn thảm khốc tại Zamora, Tây Ban Nha. Theo truyền thông địa phương, chiếc xe gặp sự cố nổ lốp khi đang vượt xe khác, khiến cả hai không qua khỏi dù lực lượng cứu hộ có mặt ngay sau đó.

Jota và em trai đang trên đường trở lại Liverpool để chuẩn bị cho giai đoạn tập huấn tiền mùa giải. Họ dự định dừng nghỉ tại Burgos trước khi tiếp tục hành trình, đến Santander rồi bắt phà sang Anh. Gia đình Jota sẽ bay sang sau để đoàn tụ tại Liverpool.

Sự ra đi đột ngột của Jota khiến cộng đồng bóng đá bàng hoàng. Cristiano Ronaldo, cựu HLV Jurgen Klopp và nhiều đồng đội như Andrew Robertson gửi lời tri ân xúc động, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình cầu thủ.

