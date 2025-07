'Con đường tử thần' cướp đi sinh mạng Jota

Sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại km 65 tuyến đường cao tốc A-52 ở Zamora (Tây Ban Nha), rất nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc về chính con đường được cho là tiềm ẩn đầy nguy hiểm này. Tuyến đường A-52 từ lâu bị cộng đồng lái xe gọi là "ổ gà tử thần khổng lồ".

Trên mạng xã hội X, hàng loạt bình luận xuất hiện ngay sau thảm kịch, với những từ ngữ đầy bức xúc. "Đây không phải cao tốc, con đường đầy ổ gà, ổ voi", "Tôi từng đi qua và luôn sợ vỡ giảm xóc". "Tôi lái xe qua A-52 năm 2023, nó thực sự tệ hại", "Không thể tin đến giờ vẫn chưa được sửa chữa"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Dù vậy, cảnh sát điều tra nhấn mạnh chưa thể khẳng định tình trạng mặt đường có liên quan trực tiếp đến nguyên nhân tai nạn. Hiện chưa có báo cáo chính thức nào xác nhận ổ gà là yếu tố khiến lốp xe Jota phát nổ, nhưng nỗi lo vẫn ám ảnh những người thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này.

Trong khi đó, hình ảnh hiện trường tai nạn được chia sẻ khiến bất cứ ai cũng nghẹn lòng. Vệt cháy loang dài trên bãi cỏ khô ven đường, đống khung thép bị thiêu rụi, các mảnh vỡ vương vãi giữa nền nhựa sần sùi là chứng tích của giây phút định mệnh mà không ai kịp thoát.

Theo lực lượng Guardia Civil Tây Ban Nha, chiếc Lamborghini chở Jota và em trai gặp sự cố nổ lốp khi đang vượt xe khác, mất lái, lao ra khỏi đường rồi bốc cháy dữ dội. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, chiếc xe chỉ còn là đống sắt vụn cháy đen. Jota và em trai được xác nhận qua đời tại chỗ.

Một phát ngôn viên Guardia Civil cho biết: "Chúng tôi mở điều tra, dấu vết để lại cho thấy xe bị nổ lốp. Báo cáo đầy đủ mất ít nhất 4-5 ngày, có thể lâu hơn, nhưng bước đầu có thể khẳng định không có phương tiện nào khác liên quan, không có ai khác bị thương. Tốc độ cụ thể cũng sẽ được làm rõ khi phân tích vệt trượt".

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, ông Pedro Proenca, phát đi thông báo xúc động: "Hơn cả một cầu thủ tài năng với gần 50 lần khoác áo tuyển quốc gia, Diogo Jota là một con người tuyệt vời, được đồng đội và đối thủ tôn trọng. Cậu ấy luôn lan toả niềm vui và là tấm gương trong cộng đồng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Diogo, Andre Silva, CLB Liverpool và CLB Penafiel".

Để tưởng niệm Jota và Andre, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đề nghị UEFA tổ chức một phút mặc niệm trước trận đấu của tuyển nữ Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha tại VCK Euro nữ 2025 sáng 4/7. "Chúng tôi mất đi hai người con ưu tú. Mỗi ngày sau này, chúng tôi sẽ nỗ lực để xứng đáng với di sản họ để lại", Chủ tịch Proenca chia sẻ.

Bi kịch càng đau xót hơn khi chỉ mới hôm 22/6, Jota tổ chức lễ cưới cùng Rute Cardoso - người bạn gái lâu năm, người vợ cùng anh đi qua mọi thăng trầm. Họ có với nhau 3 đứa con chung, tổ ấm mà Jota từng tự hào khoe là điểm tựa vững chắc mỗi lần trở lại sân cỏ sau chấn thương. Tất cả giờ chỉ còn lại phía sau vô-lăng cháy đen của chiếc xe định mệnh.

Jota khép lại hành trình ngắn ngủi, nhưng những bàn thắng, cú pressing không mệt mỏi và cả tinh thần chiến binh sẽ mãi sống cùng Anfield, cùng Massarelos, nơi anh khởi đầu với giấc mơ sân cỏ. Nhưng nỗi đau phía sau còn là lời nhắc về những con đường còn đầy rẫy hiểm nguy, những ước mơ đôi khi dừng lại chỉ vì một ổ gà oan nghiệt.

