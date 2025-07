Đám tang Diogo Jota

Chiếc xe Lamborghini do Jota điều khiển gặp sự cố nổ lốp trong lúc vượt một xe khác trên tuyến đường qua khu vực Cernadilla, tỉnh Zamora (Tây Ban Nha). Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 00h30, thứ 5, theo giờ Bồ Đào Nha. Chiếc xe mất lái, lao khỏi đường rồi bốc cháy dữ dội, khiến cả Jota và em trai không kịp thoát thân.

Lễ tang của Jota và em trai sẽ được tổ chức tại quê nhà ở Gondomar, gần thành phố Porto, Bồ Đào Nha, vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy (giờ địa phương). Ban đầu, cha xứ Jose Manuel Macedo thông báo lễ tang sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều thứ sáu, nhưng sau đó quyết định dời lại.

"Chúng tôi sẽ tổ chức lễ thức tỉnh tại Nhà thờ Sao Cosme trước khi tổ chức lễ cầu hồn tại Nhà thờ Matriz de Gondomar vào sáng thứ bảy", Cha Macedo cho biết.

Jota bắt đầu sự nghiệp bóng đá tại một câu lạc bộ ở Gondomar và được cho là gặp vợ anh, Rute Cardoso, tại đây. Tính đến nay, chưa rõ liệu gia đình của các cầu thủ có yêu cầu sự riêng tư trong lễ tang hay sẽ mở cửa đón công chúng.

Dù vậy, theo truyền thông Bồ Đào Nha, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa sẽ tham dự lễ thức tỉnh của Jota và Andre Silva.

Liverpool gửi lời tri ân đầy xúc động: "Liverpool Football Club đau buồn trước sự ra đi của Diogo Jota. Mọi người trong câu lạc bộ vẫn đang cố gắng vượt qua nỗi đau lớn này".

HLV Arne Slot của Liverpool xót xa: "Nói gì vào lúc này? Lời nào có thể xoa dịu được nỗi đau to lớn như vậy? Tôi chỉ biết chia sẻ cảm xúc của mình cùng gia đình Diogo và Andre Silva, những người phải chịu đựng một mất mát không thể tưởng tượng nổi".

Vụ tai nạn làm cả thế giới bóng đá bàng hoàng và tiếc thương, đặc biệt là người hâm mộ Liverpool. Bi kịch càng khiến nhiều người nghẹn ngào hơn khi Jota vừa mới làm đám cưới với Rute Cardoso hôm 22/6.

