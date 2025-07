Xuất hiện hình ảnh nhói lòng của vợ Jota

Rute, với gương mặt đau khổ và mệt mỏi, không thể tự bước ra từ nhà xác. Cô phải nhờ tới sự hỗ trợ của một người thân, đôi tay nắm chặt, vừa đi vừa giữ vững sự bình tĩnh trong giây phút không thể tả nổi. Gương mặt Rute hiện rõ sự đau đớn, mất mát khôn cùng.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau trong ánh mắt Rute. Chỉ mới 10 ngày trước, cô và Diogo Jota tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc trọn vẹn, nhưng giờ đây, nỗi buồn quá lớn khiến cô phải gánh chịu nỗi đau mà không ai có thể lường trước.

Cả thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của Jota và em trai. Mọi lời động viên dường như không đủ để xoa dịu nỗi buồn sâu thẳm mà Rute và gia đình Diogo phải chịu đựng trong suốt những ngày tháng sắp tới.

Theo The Sun, lễ tang Jota và em trai chính thức bắt đầu vào lúc 10h thứ bảy tại Igreja Matriz de Gondomar - một nhà thờ không xa nơi cầu thủ này tổ chức đám cưới. Sau đó, thi thể của hai anh em sẽ được an táng tại nghĩa trang địa phương.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ liệu lễ tang sẽ được tổ chức công khai hay riêng tư, và liệu các đồng đội của Jota có tham gia để tiễn biệt anh lần cuối.

