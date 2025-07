Jota qua đời, CĐV kêu gọi treo áo số 20

Jota gia nhập Liverpool từ Wolves cách đây 5 năm với mức phí chuyển nhượng 40 triệu bảng và nhanh chóng chiếm được tình cảm của người hâm mộ Anfield, trở thành một hình mẫu trong lòng CĐV. Anh mặc áo số 20 trong suốt sự nghiệp tại Liverpool, với những đóng góp quan trọng trong hai lần vô địch Premier League.

Số áo của Jota thường xuyên được người hâm mộ hát vang trên các khán đài mỗi khi anh có mặt, đặc biệt là trong các chiến thắng của đội. Trước sự ra đi bất ngờ và đau đớn của Jota, các CĐV đặt hoa tưởng niệm ngoài sân vận động và kêu gọi CLB cân nhắc việc treo áo số 20.

Một CĐV viết trên X: "Mặc áo số 20 và giành chức vô địch thứ 20. Hãy treo số áo, đây là thời điểm thích hợp nhất". Một CĐV khác chia sẻ: "Cuộc sống thật sự đưa ra một bài học quan trọng, tiền, tài năng hay công việc mơ ước, nhưng khi đến lúc, bạn phải ra đi. Liverpool mãi mãi treo số 20 và đừng để tên anh bị lãng quên".

Đáp lại, Liverpool thông báo áo số 20 của Jota sẽ được lưu giữ nhằm tưởng nhớ và tôn vinh những đóng góp của anh trong đội hình vô địch mùa giải 2024/25, cũng là danh hiệu VĐQG lần thứ 20 của đội bóng. Hiện chưa rõ "The Kop" có treo số 20 vĩnh viễn hay không.

Các lời tri ân từ những đồng đội cũ và đối thủ cũng được gửi đến cho cầu thủ nổi tiếng và được yêu mến này. "Đôi khi cuộc sống thật quá tàn nhẫn", cựu thủ môn Manchester United, David de Gea, chia sẻ. Cảm xúc này cũng được Rio Ferdinand viết trên X: "Thật sự đau lòng. Tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho Diogo Jota, Andre Silva, gia đình và bạn bè của họ".

Cựu hậu vệ Liverpool, Jamie Carragher, cho hay: "Tôi không thể giả vờ rằng tôi hiểu rõ Diogo, nhưng cậu ấy sống gần chúng tôi. Cậu ấy rất kín đáo, không giống như những gì người ta thường miêu tả về các cầu thủ Premier League. Jota trông có vẻ ít nói, khiêm tốn, một người đàn ông của gia đình thực sự. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời, một cầu thủ tuyệt vời, nhưng giờ đây không phải là lúc để nói về những điều đó. Quan trọng hơn là gia đình và những gì mà cha mẹ, vợ và các con cậu ấy đang trải qua".

