3 Hoa hậu lan tỏa khát vọng kiến quốc tại Hành trình Từ Trái Tim

Ngày 28/3, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã mang bầu không khí rộn ràng, đầy cảm hứng đến với sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ở Đắk Lắk và Bảo tàng Thế giới Cà phê tại TP Buôn Ma Thuột.
Giữa không gian mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa và tinh thần khởi nghiệp của Thủ phủ vùng đất đỏ bazan, chuỗi hoạt động giao lưu đã góp phần thổi bùng khát vọng vươn lên cho thế hệ thanh niên tại Đắk Lắk.
Sự kiện thu hút sự quan tâm nồng nhiệt của đông đảo các bạn sinh viên nhờ sự đồng hành đầy nhiệt huyết của ba thế hệ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Ngọc Châu (2022), Trúc Linh (2024) và Phương Linh (2025).
Được khởi xướng từ năm 2012, sứ mệnh cốt lõi của "Hành trình Từ Trái Tim" là kiến tạo khát vọng lớn, xây dựng trí tuệ và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp - kiến quốc cho thế hệ trẻ Việt Nam thông qua việc trao tặng tri thức.
Một trong những hoạt động nổi bật của chương trình là hàng triệu cuốn sách quý thuộc "Tủ sách Nền tảng Đổi đời", do đích thân Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn.
Tại sự kiện, hàng nghìn cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu, Khuyến học, Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm và Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách đã được trao tận tay người trẻ, mang theo bài học vô giá về việc rèn luyện tư duy, cách làm việc với con người và dũng khí vượt qua nghịch cảnh, thất bại.
Xuyên suốt các hoạt động giao lưu, các hoa hậu không chỉ tỏa sáng mà còn thực sự trở thành những đại sứ truyền lửa, giúp thanh niên đánh thức tiềm năng và xác lập chí hướng vững vàng trong kỷ nguyên mới.
Không gian tọa đàm còn có nhiều màu sắc hơn khi có sự góp mặt của ca sĩ Uyên Linh và ca sĩ Izara Thiên Nga. 5 cô gái cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thực tế về con đường lập thân, lập nghiệp đầy thử thách.
Hoa hậu Ngọc Châu đã mượn chính những vấp ngã của mình để động viên người trẻ: "Khi thất bại lần đầu, lần thứ hai phải dám đi xuyên thất bại đó, phải chuẩn bị nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, chuẩn bị đà và sức bật gấp đôi để thành công. Có thể lần thứ hai cũng sẽ thất bại, nhưng tôi tin rằng đến lần thứ ba, thứ tư sẽ thành công. Miễn là các bạn không ngừng nỗ lực, không ngừng trau dồi, không từ bỏ khát vọng và hành động vì giấc mơ của mình".
Buổi giao lưu, ký tặng sách và trò chuyện cởi mở đã xóa nhòa khoảng cách giữa các vị khách mời và sinh viên, tạo ra một "điểm chạm" tri thức đầy ý nghĩa để người trẻ dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn.
Từ những cuốn sách nền tảng và lời khuyên chân thành, các bạn trẻ cho biết họ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn để biết cách vận dụng tri thức, làm mọi việc bằng tất cả đam mê và những cảm xúc chân thật từ trái tim.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, "Hành trình Từ Trái Tim" đã có buổi giao lưu bùng nổ tại Trường đại học Tây Nguyên, ngôi trường mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, nơi cậu sinh viên y khoa Đặng Lê Nguyên Vũ năm xưa từng theo học và ấp ủ hoài bão lớn.
Góp phần tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho hội trường, những tiết mục nghệ thuật sôi động của ca sĩ Uyên Linh và ca sĩ đa tài Izara Thiên Nga đã kết nối hàng nghìn trái tim sinh viên hòa chung một nhịp đập.
Tại giảng đường đại học, các hoa hậu tiếp tục lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về vai trò của giáo dục, khẳng định tri thức chính là chiếc cầu nối vững chắc nhất giúp thế hệ trẻ bám rễ sâu, vươn cành cao và đóng góp cho sự phát triển của quốc gia.
Hòa chung sức nóng của chương trình, hàng trăm sinh viên Trường đại học Tây Nguyên đã mang đến bầu không khí bùng nổ, rũ bỏ sự rụt rè để mạnh dạn đối thoại và tháo gỡ những hoang mang trên con đường lập nghiệp.
Sau 28/3, bánh xe của "Hành trình Từ Trái Tim" sẽ tiếp tục lăn bánh xuyên Việt, tiến về TP Hà Nội vùng núi cao Tây Bắc trong những ngày sắp tới.