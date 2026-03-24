Ngày 24/3, Trung Nguyên Legend tiếp tục triển khai “Hành trình Từ Trái Tim” đến vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa, lan tỏa tri thức, khát vọng lớn đến thanh niên Việt.

Chương trình tiếp nối chuỗi các hoạt động hướng đến Hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự của Trung Nguyên Legend.

Là thương hiệu cà phê hàng đầu sáng nghiệp tại Buôn Ma Thuột, trong suốt hành trình 30 năm phát triển (1996 - 2026), dưới sự dẫn dắt của Nhà sáng lập - chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung Nguyên Legend không ngừng nỗ lực nâng cao vị thế cà phê Việt Nam trên toàn cầu, kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng Việt Nam phát triển và thịnh vượng.

Hướng đến Hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, từ tháng 3, Trung Nguyên Legend triển khai nhiều hoạt động phát triển kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, phụng sự cộng đồng, hội thảo quốc tế… tại Việt Nam và quốc tế. Ngày 24/3, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt”, một hoạt động phụng sự cộng đồng được Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012 dành cho thế hệ trẻ, sẽ tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa, lan tỏa tri thức và khát vọng lớn đến nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, các chiến sĩ cả nước.

Sáng ngày 24/3, “Hành trình Từ Trái Tim” đã diễn ra tại điểm trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, tiếp tục hành trình lan tỏa tri thức đến thanh niên Việt Nam trong năm 2026.

Hành trình sẽ đi qua 19 tỉnh thành trong 24 ngày với quãng đường gần 5.000 km, bắt đầu tại TP.HCM (24-26/3) - Buôn Ma Thuột (28/3) - Hà Nội (1-3/4) và các tỉnh vùng cao Tây Bắc (4-16/4). Đặc biệt, dự kiến vào đầu tháng 5, lần đầu tiên “Hành trình Từ Trái Tim” phối hợp cùng Quân chủng Hải quân - Bộ Quốc phòng tổ chức các hoạt động giao lưu, trao tặng sách quý đổi đời đến các chiến sĩ, người dân biển đảo Trường Sa.

Hàng nghìn cuốn sách quý với 5 đầu sách “Quốc gia khởi nghiệp”, “Đắc nhân tâm”, “Nghĩ giàu làm giàu”, “Không bao giờ là thất bại - tất cả là thử thách”, “Khuyến học” sẽ tiếp tục được “Hành trình Từ Trái Tim” trao tặng đến các bạn học sinh, sinh viên, chiến sĩ… tại các trường đại học - cao đẳng, trường phổ thông trung học, đồn biên phòng… Đây là những đầu sách quý thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng nghìn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại nhằm kiến tạo khát vọng lớn, chí hướng vĩ đại cho các bạn trẻ.

Á hậu Thùy Dung và á hậu Lệ Hằng tích cực trao sách ký tặng, giao lưu cùng sinh viên và chia sẻ mong muốn Hành trình Từ Trái Tim sẽ tiếp tục lan tỏa rộng khắp đất nước Việt Nam.

Với mục tiêu lập chí lớn, tạo dựng khát vọng vĩ đại cho thế hệ trẻ, 14 năm qua, “Hành trình Từ Trái Tim” luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp… cùng nhiều cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các nhân vật ảnh hưởng trong nước, quốc tế, cùng các đơn vị truyền thông báo chí.

Các em học sinh, sinh viên tại các điểm trường xa xôi hào hứng đón nhận những cuốn sách quý giúp trang bị tri thức thắp sáng ước mơ do Hành trình Từ Trái Tim trao tặng.

Nhà báo Vũ Kim Hạnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) - từng chia sẻ: “Tri thức cần được san sẻ, bởi nó chính là sức mạnh, là vốn liếng để tạo nên sự hùng mạnh của một quốc gia. Tôi rất ủng hộ hành trình của Trung Nguyên vì nó đã góp phần tạo nên một thế hệ thanh niên Việt có ý chí, có khát vọng, có trách nhiệm với bản thân và đất nước. Đã từ rất lâu, tôi luôn mong mỏi hành trình của Trung Nguyên phải được nhân rộng trở thành một chương trình quốc gia, bởi giá trị nhân văn và thực tiễn mà nó đã mang lại”.

Hoa hậu Hương Giang, á hậu Hoàng My, Mâu Thủy và ca sĩ Uyên Linh tham gia “Hành trình Từ Trái Tim”, cùng lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Hành trình Từ Trái Tim có sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu, người đẹp: Giáng My, Kỳ Duyên, Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Hương Giang, Thu Ngân, Hoàng My, Huyền My, Mâu Thủy, Tú Anh, Lệ Hằng, Thùy Dung, Nguyễn Thị Loan, Trương Thị May, Ngọc Trân, Ngọc Châu, Phương Linh, Trúc Linh, Phương Anh, Cẩm Ly… và các ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng: Mỹ Linh, Hoàng Thùy Linh, Uyên Linh, Minh Hằng, Ái Phương, Hải Yến, Lương Thanh, Bảo Thanh, Izara Thiên Nga, Phạm Anh Khoa, họa sĩ - nhà thiết kế Anh Thư… tham gia giao lưu, ký tặng sách và chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần nỗ lực và khát vọng cống hiến đến thế hệ trẻ. Đồng thời, Hành trình Từ Trái Tim còn đón tiếp các khách mời đặc biệt là những chuyên gia đã gắn bó xuyên suốt cùng Hành trình cùng chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và bản lĩnh sống cho các bạn trẻ, như: Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nhà sử học Dương Trung Quốc, tiến sĩ Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhạc sĩ Dương Thụ, nhà báo Ngọc Hải, nhà báo Vũ Kim Hạnh, nhà báo Hoàng Thiên Nga…

Theo nhạc sĩ Dương Thụ: “Trung Nguyên là tập đoàn đã đóng góp cho đất nước một việc làm khác biệt và duy nhất tại Việt Nam. Hãy ủng hộ Hành trình Từ Trái Tim của Trung Nguyên bằng tất cả trái tim và tấm lòng thiện lành nhất".

Hành trình Từ Trái Tim bền bỉ hun đúc chí lớn cho Thanh niên Việt

Chính thức khởi động từ “Ngày hội Sáng tạo vì khát vọng Việt” diễn ra tại Dinh Thống Nhất vào năm 2012, “Hành trình Từ Trái Tim” được tập đoàn Trung Nguyên Legend tâm huyết triển khai, liên tục và bền bỉ trong 14 năm qua với mong muốn khơi dậy tinh thần khởi nghiệp kiến quốc, mà đầu tiên là thôi thúc chí hướng lớn, tập trung phát triển tri thức toàn diện cho thế hệ thanh niên - nền tảng cốt lõi của quốc gia.

Sinh viên nhận sách “Nghĩ giàu làm giàu” khuyến khích khát vọng học tập, rèn luyện, cống hiến cho đất nước do Trung Nguyên Legend trao tặng tại “Ngày hội Sáng tạo vì Khát vọng Việt” năm 2012.

Đồng hành chương trình từ những ngày đầu, Nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chia sẻ: “Tôi rất vui và hoan nghênh tổ chức chương trình Thanh niên sáng tạo vì Khát vọng Việt. Thanh niên cần có sự khao khát, hoài bão, có tinh thần dấn thân vì lợi ích bản thân, cộng đồng mà trên hết là lợi ích của tổ quốc. Ngày nay thanh niên ta nhất định không chịu thua kém ai, nhất định phấn đấu xây dựng cho được một nước Việt Nam tự chủ, hùng mạnh, nhân dân hạnh phúc”.

Các chiến sĩ vùng 5 hải quân hào hứng đọc những cuốn sách quý từ Hành trình Từ Trái Tim.

Xuyên suốt 14 năm, “Hành trình Từ Trái Tim” đã đến với các thư viện địa phương, nhà văn hoá, cộng đồng thanh niên khởi nghiệp, các trường đại học - cao đẳng, khối quân đội trên cả nước, từ đồng bằng, thành thị đến nông thôn, kênh rạch chằng chịt, các vùng sâu, núi cao và biển đảo xa xôi nhất của tổ quốc... Chương trình trao tặng hơn 5 triệu cuốn sách quý Nền tảng Đổi đời, tổ chức hơn 1.000 chương trình giao lưu, tọa đàm truyền cảm hứng khởi nghiệp, thu hút hàng triệu học sinh, sinh viên, quân dân cả nước.

Hành trình Từ Trái Tim vượt mọi địa hình mang những cuốn sách quý đến với các em nhỏ tại những vùng núi cao, vùng biên giới hẻo lánh.

Là một trong những khách mời đặc biệt, tâm huyết của Hành trình Từ Trái Tim, nhà báo Nguyễn Ngọc Hải cho biết: “Đã hơn 10 năm qua, Hành trình Khởi nghiệp Kiến Quốc, trang bị tri thức cho 30 triệu thanh niên Việt, bằng cách trao tặng hàng chục triệu cuốn sách quý, Trung Nguyên vẫn làm bền bỉ, không thay đổi. Chỉ nhìn vào hành trình ấy với 3 số liệu: Hơn 10 năm, 30 triệu thanh niên, hàng chục triệu cuốn sách… đã thấy được ý chí, sự kiên định của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Trung Nguyên Legend”.

Hành trình Từ Trái Tim với những hoạt động ý nghĩa tại những điểm trường xa xôi, những vùng biên giới hẻo lánh và khắp cả nước để trao tận tay các học sinh, sinh viên những cuốn sách quý đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Bền bỉ thực hiện “Hành trình Từ Trái Tim” trong suốt 14 năm nhằm tạo dựng nền tảng tri thức toàn diện cho thế hệ trẻ thanh niên Việt, kết hợp nỗ lực nâng cao giá trị cà phê Việt Nam lên tầm mức văn hóa, nghệ thuật, đến triết đạo xuyên suốt trong 30 năm qua cho thấy sự kiên định của Trung Nguyên Legend trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn, khát vọng phụng sự của tập đoàn. Hướng tới kỷ niệm hành trình 30 năm phát triển (1996 - 2026), Trung Nguyên Legend sẽ tiếp tục nỗ lực kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng, góp phần đưa cà phê Việt Nam định vị trên bản đồ thế giới, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

