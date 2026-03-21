Trung Nguyên Legend và hành trình 30 năm sáng tạo, phụng sự cộng đồng

Từ tháng 3, Tập đoàn Trung Nguyên Legend liên tục có nhiều chuỗi hoạt động phát triển kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, phụng sự cộng đồng, hội thảo quốc tế… tại Việt Nam và quốc tế.

Đây là những hoạt động để hướng đến Hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự (1996 - 2026) của Trung Nguyên Legend trong tiến trình phát triển, nâng tầm giá trị toàn ngành cà phê Việt Nam trên toàn cầu.

Nâng cao vị thế ngành cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu

Trong hành trình 30 năm phát triển, Trung Nguyên Legend không ngừng sáng tạo nâng cao giá trị cà phê Việt Nam lên tầm mức văn hóa, nghệ thuật, đến triết đạo. Cùng hệ sản phẩm cà phê đem đến sự tỉnh thức, Trung Nguyên Legend liên tục phát triển các không gian đặc biệt, lan tỏa văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu.

Tiếp nối “Cà phê thứ bảy” - nơi được British Council đánh giá là không gian văn hóa sáng tạo và là “trung tâm xã hội quan trọng” theo Financial Times, Mỹ do Trung Nguyên Legend đồng hành cùng Nhạc sĩ Dương Thụ trong hơn một thập kỷ - ngày 20/3, tập đoàn tiếp tục hợp tác với các nghệ sĩ, chuyên gia âm nhạc, giới thiệu thêm không gian sinh hoạt văn hóa nghệ thuật “Coffee Music” tại Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend - 164 Pasteur, phường Sài Gòn, TP.HCM. Chương trình khai trương bằng họp báo ra mắt album đầu tay EP “IZARA” của nghệ sỹ trẻ Izara Thiên Nga. Sự kiện thu hút đông đảo nghệ sĩ, người nổi tiếng và công chúng yêu nghệ thuật bởi những trải nghiệm đặc biệt, kết hợp tinh tế giữa cà phê, âm nhạc và phong cách sống, trở thành một địa điểm thưởng thức âm nhạc, văn hóa nghệ thuật trong hệ thống chuỗi quán Trung Nguyên Legend tại TP.HCM.

Đồng thời, trong quý I/2026, Trung Nguyên Legend phát triển mạnh mẽ hệ thống quán tại thị trường nội địa và quốc tế. Tại Việt Nam, hơn 30 quán thuộc 3 mô hình Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee liên tục chiếm lĩnh những vị trí trung tâm các thành phố lớn. Đồng thời, 3 không gian mới Trung Nguyên Legend đã đồng loạt được khai trương tại các trung tâm sầm uất Thượng Hải, Trung Quốc.

Đặc biệt, ngày 21/3, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend (tại 11754 Bellaire Boulevard, Houston, Texas) chính thức khai trương, đánh dấu quán nhượng quyền thứ 10 tại Mỹ. Hiện diện nổi bật trên tuyến đường Bellaire sôi động tại bang có nền kinh tế lớn thứ hai của Mỹ, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tiếp tục tạo sức hút đặc biệt bởi hệ sinh thái cà phê cùng phong cách thưởng lãm theo 3 văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền trong không gian đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.

Hệ thống hơn 1.000 quán Trung Nguyên Legend trở thành “điểm đến cà phê” đặc sắc và là cầu nối quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam, thúc đẩy giao lưu quốc tế.

Trong năm 2026, Trung Nguyên Legend tiếp tục mở mới hàng trăm quán tại các vị trí trung tâm Việt Nam, chinh phục các thành phố Westminster và San Jose (California), Portland (Oregon), Philadelphia (Pennsylvania), Houston (Texas)... hướng tới mục tiêu 100 quán tại Mỹ, cũng như phát triển 130 quán tại Trung Quốc, mở rộng thị trường tại Melbourne, Australia, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp, châu Á và châu Âu…

Trung Nguyên Legend - 30 năm Hành trình của sáng tạo và phụng sự cộng đồng

Kết hợp các “không gian cà phê mang đậm bản sắc, văn hóa của Việt Nam ra toàn cầu”, trong 30 năm phát triển, nỗ lực nâng tầm vị thế cà phê Việt Nam, Trung Nguyên Legend không ngừng sáng tạo những sản phẩm cà phê hảo hạng, trở thành “đại sứ ngoại giao” kết nối văn hóa Việt Nam với quốc tế.

Ông Marc Evans Knapper - Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - trải nghiệm Thiền Cà Phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê và nhận định đây là “trải nghiệm sâu sắc, chưa từng có”.

Đặc biệt, triết lý Cà phê Đạo - “The Tao of Coffee” do Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ giác ngộ, sáng tạo hướng đến lối sống nhân bản và nhân văn, mở ra tương lai bền vững cho cộng đồng nhân loại đã được lan tỏa trên toàn cầu. Theo đó, Trung Nguyên Legend được giới truyền thông quốc tế Discovery, CNN, Bloomberg ghi nhận là biểu tượng của “The Tao of Coffee”.

Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Kim Duyên trải nghiệm Thiền Cà Phê - một phương pháp thực hành Cà Phê Đạo, hướng đến lối sống nhân bản và nhân văn mở ra tương lai bền vững cho nhân loại.

Tiếp nối hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà phê toàn cầu - phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” đã triển khai vào tháng 12/2025, từ 17 - 19/4/2026, Trung Nguyên Legend sẽ phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, UNESCO… tổ chức diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới: “Từ những Truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, Buôn Ma Thuột. Diễn đàn sẽ quy tụ các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, tổ chức trong nước và quốc tế… thiết lập không gian đối thoại quốc tế cấp cao về di sản, văn hóa và tương lai của cà phê. Chương trình góp phần thúc đẩy hồ sơ “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” được ghi danh vào danh sách thực hành tốt bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, tiến đến đưa văn hóa cà phê Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại.

Các sáng kiến bảo tồn, phát huy giá trị cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam được Trung Nguyên Legend chia sẻ tại diễn đàn quốc tế “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà phê toàn cầu - phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững”.

Ngày 24/3/2026, “Hành trình từ trái tim - hành trình lập chí vĩ đại - khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” do Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012 sẽ tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa. Hành trình sẽ đi qua 19 tỉnh thành trong suốt 24 ngày (từ 24/3 - 16/4) với quãng đường gần 5.000 km, tiếp tục trao tặng hàng chục nghìn cuốn sách quý thuộc tủ sách Nền tảng Đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng nghìn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại.

“Hành trình từ trái tim” liên tục 14 năm ngược xuôi từ đồng bằng, thành thị đến nông thôn, kênh rạch chằng chịt, các vùng sâu, núi cao và biển đảo xa... trao tặng hơn 5 triệu cuốn sách quý và tổ chức hơn 1.000 chương trình giao lưu lan tỏa khát vọng lớn đến học sinh, sinh viên, và quân dân cả nước.

“Hành trình từ trái tim” cũng tổ chức các chương trình giao lưu, trao học bổng… lan tỏa tinh thần học tập và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ Việt Nam với sự đồng hành của các nghệ sĩ, người nổi tiếng như: Ca sĩ Izara Thiên Nga, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, cùng các hoa hậu Kỳ Duyên, Ngọc Châu, Phương Linh, Trúc Linh, các Á hậu Phương Anh, Cẩm Ly, họa sĩ - nhà thiết kế Anh Thư cùng nhiều khách mời đặc biệt khác. Đặc biệt, dự kiến vào đầu tháng 5/2026, “Hành trình từ trái tim” lần đầu tiên đến với biển đảo Trường Sa trao tặng sách quý đến các chiến sĩ nơi biển đảo.

Là thương hiệu cà phê hàng đầu sáng nghiệp tại Buôn Ma Thuột, với tinh thần sáng tạo và khát vọng phụng sự, suốt hành trình 30 năm phát triển, Trung Nguyên Legend không ngừng nỗ lực góp phần nâng cao giá trị ngành cà phê Việt Nam, đưa Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.