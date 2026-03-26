Á hậu Phương Anh: ‘Tủ sách Đổi đời mang lại sự an yên trong tâm hồn’

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh cho rằng Tủ sách Nền tảng Đổi đời của Tập đoàn Trung Nguyên Legend không chỉ chứa đựng bài học mà còn mang lại sự an yên trong tâm hồn giữa thời đại số.

Ngày 25/3, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" của Tập đoàn Trung Nguyên Legend tiếp tục hành trình lan tỏa ánh sáng tri thức và khơi dậy niềm đam mê đọc sách đến đông đảo các bạn trẻ tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và Trường đại học Văn hóa TP.HCM.

Tại sự kiện, hàng nghìn cuốn sách quý thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời do đích thân Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn đã được trao tận tay các bạn sinh viên. Chương trình cũng mở ra không gian giao lưu đầy cảm hứng với các chuyên gia và nhân vật ảnh hưởng như Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2020 Phương Anh, Á hậu Miss Earth 2025 Mỹ Anh, ca sĩ Khải Đăng…

Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh ký tặng sách, giao lưu với sinh viên ngày 25/3.

Đọc sách - Đổi đời

Trong thời đại kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo (AI) lên ngôi, văn hóa đọc đối mặt với nhiều thách thức nhưng vẫn giữ vai trò cốt lõi trong việc định hình tư duy của mỗi cá nhân. Theo chuyên gia, những tác phẩm giá trị như 5 quyển sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời không chỉ là công cụ dung nạp tri thức mà còn là phương tiện để thế hệ trẻ xây dựng sự tập trung, chống lại những cám dỗ của mạng xã hội.

Chia sẻ tại sự kiện, PGS.TS Trần Hữu Đức - Giám đốc Đào tạo, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã phân tích sâu sắc về tầm quan trọng của việc đọc sách giấy so với việc phó mặc tư duy cho trí tuệ nhân tạo. Theo ông, việc lạm dụng AI có thể dẫn đến hiện tượng "đánh đổi tri thức lấy thông tin" và nghiện dopamine, trong khi đọc sách giúp con người rèn luyện tư duy sâu, tăng khả năng chú tâm và xây dựng kiến thức bền vững.

Để làm rõ hơn về "mật mã thành công", ông đã mượn câu chuyện của Fukuzawa Yukichi, tác giả cuốn Khuyến học. Vĩ nhân người Nhật Bản này đã vươn lên từ một ngôi làng nghèo khó với khát vọng vĩ đại là xây dựng một quốc gia độc lập, tự chủ bằng con đường học vấn, đồng thời để lại triết lý bất hủ rằng sự khác biệt giữa con người hoàn toàn nằm ở việc học.

Các bạn sinh viên háo hức khi tham gia sự kiện Hành trình Từ Trái Tim.

Đồng tình với quan điểm về sức mạnh của tri thức, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 - Phạm Ngọc Phương Anh - khẳng định giáo dục luôn là bệ phóng vững chắc nhất để người trẻ phát triển bền vững. Khi nhắc đến Tủ sách Nền tảng Đổi đời của Trung Nguyên Legend, Á hậu Phương Anh đánh giá rất cao những giá trị thiết thực mà bộ sách mang lại cho sinh viên. Cô cho rằng hoạt động trao tặng sách không chỉ truyền tải tri thức mà còn tạo ra một "điểm chạm" sâu sắc để giới trẻ tự soi chiếu nội tâm mình.

"Năm cuốn sách mà Tập đoàn Trung Nguyên trao tặng không chỉ chứa đựng những bài học mà còn giúp mang lại sự an yên trong tâm hồn. Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta có rất nhiều áp lực từ xã hội, việc học và công việc. Điều quan trọng là chúng ta đọc sách rồi có được sự tĩnh tại, nhìn lại tâm hồn của chính mình, từ đó có được góc nhìn mới về cuộc sống và giá trị mà con người có thể tạo ra", Phương Anh chia sẻ.

Á hậu tiết lộ thêm Đắc nhân tâm chính là cuốn sách cô yêu thích nhất. Nhờ những phút giây tĩnh tại bên trang sách, cô có cơ hội nhìn lại chính mình, từ đó tìm thấy nguồn động lực to lớn để không ngừng nỗ lực, hoàn thiện nhân cách và vững bước trên chặng đường dài.

Tại buổi giao lưu Hành trình Từ Trái Tim, ca sĩ Khải Đăng chia sẻ về câu chuyện lập nghiệp của bản thân.

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

"Hành trình Từ Trái Tim" còn tổ chức buổi talkshow có sự góp mặt của Á hậu Phương Anh, Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh, ca sĩ Khải Đăng nhằm mang đến những góc nhìn đa chiều về khát vọng và con đường vươn tới thành công cho giới trẻ.

Nhiều sinh viên tham gia không khỏi hào hứng khi ca sĩ Khải Đăng mang đến một bài học nhớ đời từ chính khoảng thời gian chông chênh của mình vào năm 2021. Sở hữu những ca khúc "hit" đầu tiên và đạt được giá trị kinh tế giúp ổn định cuộc sống, Khải Đăng lại rơi vào trạng thái mất phương hướng, không biết phải làm gì tiếp theo. Nam ca sĩ nhận ra một sự thật sâu sắc rằng, nếu khát vọng và ước mơ không đủ lớn, con người ta khi đạt được một mục tiêu nhỏ sẽ dễ dàng đánh mất động lực bước tiếp. Từ đó, anh học được cách chú tâm vào từng bước đi, xây dựng mọi thứ từ gốc rễ và bắt đầu bằng những cảm xúc chân thật nhất từ trái tim.

Không chỉ nói về khát vọng, Khải Đăng còn gây ấn tượng với quan điểm về tinh thần học tập cởi mở. Anh cho biết bản thân trở thành ca sĩ một phần nhờ vào những bài học và ý thức kết nối với vạn vật xung quanh.

(Từ trái qua) Ca sỹ Khải Đăng, Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh chia sẻ với sinh viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM về câu chuyện thành công.

“Trau dồi tri thức không nhất thiết phải gò bó trong lớp học; người trẻ hoàn toàn có thể học hỏi qua những buổi đi cà phê, gặp gỡ bạn bè, hay thậm chí học từ chính những sai lầm. Nhìn nhận mọi thứ một cách chính xác mà không phán xét chính là phương pháp học tập tự nhiên và mang lại hiệu quả cao nhất”, anh chia sẻ.

Á hậu Phương Anh lại mang đến một định nghĩa mới về khái niệm "khởi nghiệp" trong kỷ nguyên số. Cô cho rằng khởi nghiệp ngày nay không chỉ đơn thuần là lập ra một công ty, mà còn là sự phát triển từ bản thân mỗi người. Đặc biệt, với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ, AI và mạng xã hội, người trẻ có thể dễ dàng tận dụng nguồn lực này để xây dựng thương hiệu cá nhân. Cô gợi ý sinh viên có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như xây dựng kênh chia sẻ kiến thức, trải nghiệm học đường để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Khi đối diện với câu hỏi về áp lực phải có một cuộc đời rực rỡ, Á hậu đã dùng một hình ảnh ẩn dụ đầy tính nhân văn: nếu mỗi người là một ánh đèn, sẽ có ngọn đèn chói lọi như ánh đèn sân khấu, nhưng cũng có ngọn đèn bình dị như đèn đom đóm, đèn dầu. Ngọn đèn nào cũng trọn vẹn giá trị riêng, miễn là nó soi sáng được chính mình và những người xung quanh.

Sinh viên được nhận những quyển sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời khi tham gia sự kiện.

Góp phần tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người trẻ, Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh (Miss Earth Water 2025) lại lan tỏa thông điệp về sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn. Tự nhận mình từng là một cô gái rụt rè và sợ đám đông, cô đã đưa ra quyết định táo bạo là "bơi ngược dòng" để thay đổi chính mình, tốt lên từng ngày.

“Đời người có những cơ hội quý giá vô cùng hiếm hoi, vì vậy các bạn trẻ đừng để nỗi sợ hãi cản bước tiến. Do đó, các bạn hãy dũng cảm nắm bắt cơ hội, chấp nhận đối mặt với thất bại và tiếp tục vươn lên, còn hơn là lo sợ để rồi lỡ mất, bởi thanh xuân không phải là vĩnh viễn”, Mỹ Anh chia sẻ.

Và để đủ bản lĩnh, tận dụng được những cơ hội đó, Hoa hậu Nước 2025 nhấn mạnh vai trò của sự học và tư duy. Cô lưu ý người trẻ không nên lạm dụng trí tuệ nhân tạo quá mức. Dù AI giúp cuộc sống dễ thở hơn, sinh viên vẫn phải tự học hỏi, trang bị tư duy để đưa ra các câu lệnh đúng, từ đó xây dựng thương hiệu cá nhân sao cho phù hợp với bản ngã của mình.

Những cuộc trò chuyện tại buổi giao lưu đã đồng điệu với tinh thần của “Hành trình Từ Trái Tim”, minh chứng rằng người trẻ thường không thiếu ước mơ, chỉ thiếu đi lý do để bắt đầu, và đôi khi chỉ cần một cuốn sách hay một cuộc đối thoại đúng lúc cũng đủ để thay đổi cách họ nhìn nhận chính mình.