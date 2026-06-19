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Thể thao

100 triệu euro của Liverpool bị từ chối phũ phàng

  • Thứ sáu, 19/6/2026 11:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù sẵn sàng chi ra 100 triệu euro, Liverpool vẫn nhận cái lắc đầu từ RB Leipzig trong thương vụ chiêu mộ tài năng trẻ Yan Diomande.

Yan Diomande nằm trong tầm ngắm của Liverpool.

Diomande hiện là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Liverpool nhằm gia tăng sức mạnh hàng công. Mùa giải 2025/2026, anh gây ấn tượng mạnh khi dẫn đầu Bundesliga về chỉ số rê bóng thành công. Dù nhận được sự quan tâm từ Paris Saint-Germain, theo các báo cáo từ The Athletic, Liverpool hiện vẫn là đội dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của anh.

Tuy nhiên, theo nhà báo Fabrizio Romano, RB Leipzig đang giữ vững lập trường về mức giá. Đội bóng nước Đức được cho là yêu cầu con số lên tới 120 triệu euro mới chấp nhận để trụ cột của mình ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Bất chấp mức định giá cao, Liverpool vẫn chưa có ý định bỏ cuộc. Theo ký giả Florian Plettenberg, "The Kop" đang chuẩn bị gửi một lời đề nghị mới cải thiện hơn trong thời gian tới. Đại diện Premier League tin rằng các thỏa thuận cá nhân với Diomande sẽ được thông qua nhanh chóng nếu hai câu lạc bộ tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng.

Tài năng 19 tuổi hiện cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà tham dự World Cup 2026. Sau khi đánh bại Ecuador ở trận đấu mở màn với tỷ số tối thiểu 1-0 hôm 15/6, đại diện châu Phi đang hướng đến cuộc chạm trán tuyển Đức diễn ra vào sáng 21/6.

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