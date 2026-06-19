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Thể thao

Liverpool công bố tân binh thứ hai

  • Thứ sáu, 19/6/2026 06:33 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Victor Munoz trở thành tân binh đầu tiên của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 sau khi đội bóng vùng Merseyside đạt thỏa thuận với Osasuna.

Liverpool chiêu mộ thành công Munoz.

Liverpool xác nhận đạt thỏa thuận chiêu mộ Mumoz nhưng thương vụ chờ hoàn tất giấy phép lao động và thủ tục chuyển nhượng quốc tế. Cầu thủ người Tây Ban Nha hiện làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 nên thực hiện kiểm tra y tế tại Mỹ. Anh đặt bút ký vào bản hợp đồng kéo dài 6 năm.

Theo The Athletic, Liverpool kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu euro để sở hữu Munoz. Đây cũng là bản hợp đồng đầu tiên dưới thời HLV Andoni Iraola, đồng thời được xem là sự khởi đầu cho kế hoạch cải tổ hàng công của "Lữ đoàn đỏ".

Munoz có hai lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha và ghi bàn ngay trong trận ra mắt gặp Serbia hồi tháng 3, đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp quốc tế. Mùa vừa qua, anh thi đấu nổi bật trong màu áo Osasuna với 34 lần ra sân, ghi 7 bàn và đóng góp 5 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Trước khi đến Osasuna, Munoz trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid và có 4 lần ra sân cho đội một. Anh cũng có giai đoạn phát triển tại học viện Barcelona. Liverpool đánh giá cao tốc độ, khả năng tạo đột biến và sự linh hoạt của cầu thủ chạy cánh 22 tuổi, coi anh là một trong những mảnh ghép quan trọng cho kế hoạch dài hạn.

Munoz là tân binh thứ hai của đội bóng hướng tới mùa giải 2026/27, sau thương vụ Jeremy Jacquet được chốt trước đó. Cầu thủ này cập bến sân Anfield từ Rennes với giá 70 triệu euro.

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Minh Nghi

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