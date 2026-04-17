Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Đã có cách chặn hoàn toàn YouTube Shorts

  • Thứ sáu, 17/4/2026 06:27 (GMT+7)
YouTube vừa cho phép đặt giới hạn thời gian xem Shorts về 0 phút, giúp người dùng quản lý thời gian cũng như lượng nội dung tiếp cận trong ngày.

Người dùng có thể giới hạn toàn bộ thời gian xem Shorts. Ảnh: PCMag.

Ngày 15/4, YouTube chính thức triển khai tính năng đặt giới hạn xem Shorts về 0 phút cho toàn bộ người dùng trên Android và iOS. Khi bật tùy chọn này, tab Shorts sẽ không hiển thị video nào và biến mất khỏi màn hình chính của ứng dụng.

"Tùy chọn đặt hẹn giờ về 0 hiện đã có sẵn cho tất cả phụ huynh và đang được triển khai cho mọi người", Makenzie Spiller, người phát ngôn của YouTube xác nhận. Tính năng này áp dụng cho cả tài khoản người lớn thông thường, không chỉ riêng tài khoản trẻ em được quản lý.

Đây là bản nâng cấp của bộ hẹn giờ Shorts, ra mắt lần đầu vào tháng 10/2025. Thời điểm đó, mức thấp nhất có thể đặt là 15 phút. Tới tháng 1, YouTube mở rộng tính năng cho phụ huynh với mục đích kiểm soát thời gian xem Shorts của con. Công ty gọi đây là công cụ đầu tiên trong ngành cho phép cha mẹ kiểm soát hoàn toàn nội dung con cái có thể tiếp cận.

Bối cảnh ra mắt tính năng này gắn liền với áp lực ngày càng tăng từ các chính phủ và tổ chức bảo vệ trẻ em, đòi hỏi nền tảng mạng xã hội có biện pháp kiểm soát thời gian sử dụng mạnh hơn.

Hy Lạp vừa thông qua luật cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội từ năm 2027. Australia cấm trẻ dưới 16 tuổi từ cuối năm 2025. Trong khi đó, Anh, Pháp và nhiều nước khác cũng đang đưa ra dự luật theo hướng tương tự.

Về mặt kỹ thuật, tính năng này khác với bộ hẹn giờ toàn ứng dụng ở cấp hệ điều hành. Bộ hẹn giờ trong công cụ sức khỏe tâm lý Android Digital Wellbeing hay Apple Screen Time sẽ chặn toàn bộ YouTube, kể cả xem video dài, nghe nhạc hay học tập. Bộ hẹn giờ Shorts của YouTube chỉ nhắm vào đúng định dạng video ngắn, cho phép người dùng tiếp tục dùng các tính năng khác của nền tảng mà không bị gián đoạn. Google cho biết Shorts đang có hơn 2 tỷ người dùng sử dụng mỗi tháng với hàng tỷ lượt xem mỗi ngày.

Để bật tính năng, người dùng vào cài đặt trong ứng dụng YouTube, chọn "quản lý thời gian", bật giới hạn số lượng video trong Shorts và chọn mức thời gian mong muốn. Sau khi đạt giới hạn, tab Shorts chỉ hiển thị thông báo người dùng đã "đạt đến giới hạn số lượng video trong Shorts."

YouTube cho biết sẽ tiếp tục bổ sung thêm tính năng kiểm soát thời gian và an toàn nội dung trong thời gian tới.

Hai nhà sáng lập Google tự tay làm nên tất cả

Kể về câu chuyện của 25 doanh nhân của thế giới, sách "Họ đã làm gì để thay đổi thế giới?" vừa là một “kho” tư liệu về tinh thần doanh nhân vừa là nguồn cảm hứng cho những ai muốn tự mình sáng tạo nên những điều ý nghĩa.

Mệt mỏi vì quảng cáo YouTube

Nền tảng video lớn nhất thế giới gây xôn xao khi thử nghiệm các đoạn quảng cáo dài tới 90 giây không cho phép bỏ qua, nhắm trực tiếp vào người dùng ứng dụng trên Smart TV.

17:32 8/4/2026

YouTube bị chê tơi tả

YouTube đang triển khai giao diện mới cho trình phát video nhúng trên các trang web với thiết kế trong suốt và vị trí nút thay đổi đáng kể, khiến nhiều người dùng phản ứng tiêu cực.

15:40 28/3/2026

World Cup sẽ được chiếu miễn phí trên YouTube

YouTube và FIFA vừa thiết lập quan hệ hợp tác, biến nền tảng video này thành điểm phát sóng World Cup 2026 có bản quyền.

15:58 20/3/2026

Minh Hoàng

YouTube YouTube YouTube Shorts Tính năng Giới hạn Video

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

Đọc tiếp

Khong the nhan tin qua Messenger.com tu hom nay hinh anh

Không thể nhắn tin qua Messenger.com từ hôm nay

07:29 17/4/2026

0

Từ hôm nay, Meta chính thức ngừng hỗ trợ trang web Messenger.com trên toàn cầu. Người dùng Messenger trên web sẽ được chuyển hướng đến giao diện trò chuyện của Facebook.

iPad Air sap co thay doi lon hinh anh

iPad Air sắp có thay đổi lớn

19:01 16/4/2026

0

Sau nhiều đồn đoán, thời điểm ra mắt của thế hệ iPad Air trang bị màn hình OLED đã được ấn định vào đầu năm 2027.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý