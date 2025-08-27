Yamal nhận cảnh báo khi công khai bạn gái

Thần đồng một thời của bóng đá thế giới, Freddy Adu, khuyên Lamine Yamal tập trung vào sự nghiệp và cẩn trọng với các mối quan hệ tình ái.

Mối quan hệ giữa Lamine Yamal và nữ ca sĩ Nicki Nicole thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Chia sẻ trên Marca, Adu nói: "Tôi thấy trên báo chí rằng cậu ấy (Yamal) đi nghỉ với một người phụ nữ lớn tuổi hơn, và mọi người đang xôn xao về chuyện đó. Mọi hành động của cậu ấy giờ đây đều là chủ đề bàn tán. Nếu đi nghỉ với một người phụ nữ lớn tuổi, hãy chắc chắn đó chỉ là mẹ bạn!".

"Vì ở thời điểm này, bất cứ điều gì xảy ra với bạn cũng sẽ bị nhắc đến và tạo ra nhiều sự phân tâm”, Adu thẳng thắn chia sẻ. "Mọi ánh mắt đều hướng vào cậu ấy, và điều đó rất khó khăn. Thật sự rất khó. Tôi từng không thể sống như một chàng trai bình thường, và tôi thậm chí sống ở Mỹ – nơi bóng đá thậm chí không phải môn thể thao hàng đầu!".

Adu từng là thần đồng bóng đá Mỹ, gây tiếng vang ở tuổi 14. Tuy nhiên, anh không thể thành công khi sang châu Âu thi đấu.

Adu tuyên bố giải nghệ vào năm 2023. Cựu tuyển thủ Mỹ cảm thấy đồng điệu với Yamal, hiểu rõ những thị phi về đời tư có thể ảnh hưởng đến Yamal như thế nào: “Với một cầu thủ trẻ, khi bị đặt vào tình huống như vậy về đời tư, rất khó để kiểm soát”.

Chia sẻ của Adu diễn ra trong bối cảnh Yamal vừa khiến mạng xã hội dậy sóng khi công khai hình ảnh thân mật bên bạn gái Nicki Nicole. Đây là lần đầu tiên ngôi sao Barca công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

Nicole là ca sĩ nổi tiếng người Argentina, hơn Yamal 7 tuổi. Trước đó, tiền đạo 18 tuổi cũng hẹn hò Fati Vazquez, một cựu tiếp viên hàng không hơn anh 12 tuổi. Adu, từ kinh nghiệm cá nhân, khuyên Yamal nên cẩn trọng với đời tư, đặc biệt là mối quan hệ với người lớn tuổi hơn mình.