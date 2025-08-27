Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Yamal nhận cảnh báo khi công khai bạn gái

  • Thứ tư, 27/8/2025 06:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thần đồng một thời của bóng đá thế giới, Freddy Adu, khuyên Lamine Yamal tập trung vào sự nghiệp và cẩn trọng với các mối quan hệ tình ái.

Mối quan hệ giữa Lamine Yamal và nữ ca sĩ Nicki Nicole thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Chia sẻ trên Marca, Adu nói: "Tôi thấy trên báo chí rằng cậu ấy (Yamal) đi nghỉ với một người phụ nữ lớn tuổi hơn, và mọi người đang xôn xao về chuyện đó. Mọi hành động của cậu ấy giờ đây đều là chủ đề bàn tán. Nếu đi nghỉ với một người phụ nữ lớn tuổi, hãy chắc chắn đó chỉ là mẹ bạn!".

"Vì ở thời điểm này, bất cứ điều gì xảy ra với bạn cũng sẽ bị nhắc đến và tạo ra nhiều sự phân tâm”, Adu thẳng thắn chia sẻ. "Mọi ánh mắt đều hướng vào cậu ấy, và điều đó rất khó khăn. Thật sự rất khó. Tôi từng không thể sống như một chàng trai bình thường, và tôi thậm chí sống ở Mỹ – nơi bóng đá thậm chí không phải môn thể thao hàng đầu!".

Adu từng là thần đồng bóng đá Mỹ, gây tiếng vang ở tuổi 14. Tuy nhiên, anh không thể thành công khi sang châu Âu thi đấu.

Adu tuyên bố giải nghệ vào năm 2023. Cựu tuyển thủ Mỹ cảm thấy đồng điệu với Yamal, hiểu rõ những thị phi về đời tư có thể ảnh hưởng đến Yamal như thế nào: “Với một cầu thủ trẻ, khi bị đặt vào tình huống như vậy về đời tư, rất khó để kiểm soát”.

Chia sẻ của Adu diễn ra trong bối cảnh Yamal vừa khiến mạng xã hội dậy sóng khi công khai hình ảnh thân mật bên bạn gái Nicki Nicole. Đây là lần đầu tiên ngôi sao Barca công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

Nicole là ca sĩ nổi tiếng người Argentina, hơn Yamal 7 tuổi. Trước đó, tiền đạo 18 tuổi cũng hẹn hò Fati Vazquez, một cựu tiếp viên hàng không hơn anh 12 tuổi. Adu, từ kinh nghiệm cá nhân, khuyên Yamal nên cẩn trọng với đời tư, đặc biệt là mối quan hệ với người lớn tuổi hơn mình.

Kỳ chuyển nhượng gây choáng của Arsenal

Nếu hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Piero Hincapie trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, Arsenal sẽ nâng mức mua sắm hè này lên con số 355 triệu euro (tương đương 307 triệu bảng).

26:1584 hôm qua

Dortmund ra lệnh cấm bố mẹ Bellingham

Phụ huynh Jobe Bellingham bị cấm vào phòng thay đồ của Borussia Dortmund sau sự cố gây tranh cãi ở trận hòa 3-3 của CLB với St.Pauli hôm 23/8.

26:1585 hôm qua

Son Heung-min mất quyền đội trưởng ở tuyển Hàn Quốc?

HLV trưởng tuyển Hàn Quốc, Hong Myung-bo, để ngỏ khả năng thay đổi vai trò đội trưởng của Son Heung-min trước chuyến du đấu tại Mỹ vào tháng 9.

26:1586 hôm qua

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Freddy Adu Lamine Yamal

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý