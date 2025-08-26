Son Heung-min mất quyền đội trưởng ở tuyển Hàn Quốc?

HLV trưởng tuyển Hàn Quốc, Hong Myung-bo, để ngỏ khả năng thay đổi vai trò đội trưởng của Son Heung-min trước chuyến du đấu tại Mỹ vào tháng 9.

Son Heung-min đảm nhận vai trò đội trưởng tuyển Hàn Quốc kể từ Asian Cup 2019.

Theo thông tin từ Yonhap, HLV Hong Myung-bo đang cân nhắc việc giao băng đội trưởng ĐTQG của Son Heung-min lại cho một cầu thủ khác. Đồng thời, cựu sao Tottenham cũng có thể phải ngồi dự bị nhiều hơn ở đội tuyển quốc gia thời gian tới.

Khi được hỏi liệu Son Heung-min có tiếp tục là đội trưởng ĐTQG, HLV Hong Myung-bo đưa ra câu trả lời úp mở: “Tôi chưa đưa ra quyết định nào. Điều quan trọng không phải là Son Heung-min chơi bao lâu, mà là vai trò của cậu ấy trong những khoảnh khắc then chốt”.

Theo truyền thông xứ kim chi, phát biểu úp mở của HLV trưởng tuyển Hàn Quốc ngầm cho thấy Son Heung-min có thể phải nhường băng đội trưởng cho người khác, đồng thời giảm thiểu tầm ảnh hưởng lên lối chơi của đội.

Vừa bước sang tuổi 33 vào tháng 7, Son Heung-min không còn ở đỉnh cao phòng độ. Việc anh gia nhập Los Angeles FC sau hơn một thập kỷ thi đấu tại Premier League cũng khiến nhiều người đặt dấu hỏi về đóng góp của cầu thủ tại tuyển Hàn Quốc.

Son Heung-min chắc chắn vẫn được triệu tập lên ĐTQG thời gian tới. Tuy nhiên, việc "Sonny" không còn chơi ở giải đấu hàng đầu thế giới như Premier League sẽ khiến những nghi ngờ về năng lực của anh lớn hơn. Nhất là trong bối cảnh tuyển Hàn Quốc đặt mục tiêu cao tại World Cup 2026.