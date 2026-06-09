Yamal khiến người hâm mộ Tây Ban Nha lo lắng

Những hoạt động ngoài sân cỏ và sự xuất hiện dày đặc trên truyền thông trước World Cup 2026 khiến Lamine Yamal đối mặt với những nghi ngờ về mức độ tập trung.

Xuất hiện ở nhiều sự kiện ngoài lề khiến Yamal bị đặt dấu hỏi về sự tập trung.

Chỉ còn ít ngày nữa, tuyển Tây Ban Nha sẽ bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026. Trong lúc HLV Luis de la Fuente cùng ban huấn luyện hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sự chú ý của truyền thông lại đổ dồn về Lamine Yamal.

Ngôi sao 18 tuổi tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau một số phát biểu và hoạt động bên lề trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Điều này làm dấy lên những tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ Tây Ban Nha về mức độ tập trung của cầu thủ được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng hàng công "La Roja".

Yamal là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup năm nay. Sau màn trình diễn ấn tượng ở Euro 2024 và mùa giải thành công cùng Barcelona, cầu thủ chạy cánh sinh năm 2007 được kỳ vọng tạo ra khác biệt ở những trận đấu quan trọng.

Chính vì vậy, việc Yamal liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu khiến nhiều CĐV lo ngại. Không ít ý kiến cho rằng tài năng trẻ này cần dành toàn bộ sự tập trung cho chuyên môn thay vì những câu chuyện ngoài sân cỏ.

Yamal trải qua mùa giải thành công cùng Barcelona.



Tuy nhiên, những người trong cuộc không tỏ ra quá lo lắng. Tiền vệ Dani Olmo khẳng định Yamal đủ trưởng thành để quản lý bản thân và hiểu rõ trách nhiệm của mình với đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, HLV Hansi Flick tại Barcelona từng nhiều lần đánh giá cao thái độ tập luyện và sự chuyên nghiệp của cầu thủ trẻ này.

Thực tế, điều khiến ban huấn luyện Tây Ban Nha quan tâm hơn cả là tình trạng thể lực của Yamal sau một mùa giải kéo dài với mật độ thi đấu dày đặc. Nếu đạt thể trạng tốt nhất, cầu thủ 18 tuổi vẫn được xem là quân bài quan trọng bậc nhất trong tham vọng đưa Tây Ban Nha tiến sâu tại World Cup 2026.

Khi trái bóng bắt đầu lăn, mọi sự chú ý sẽ lại hướng về sân cỏ. Và với Yamal, màn trình diễn trong màu áo tuyển Tây Ban Nha sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất cho những hoài nghi xuất hiện trước thềm giải đấu.

Sức hấp dẫn mang tên Yamal Lamine Yamal không chỉ là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Tây Ban Nha mà còn là một trong những gương mặt được chờ đợi nhất tại World Cup 2026 nhờ tài năng đặc biệt.