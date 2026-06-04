Yamal biến Tây Ban Nha thành 'cỗ máy kiếm tiền'

Từ ứng viên vô địch World Cup đến thương hiệu được các tập đoàn toàn cầu săn đón, tuyển Tây Ban Nha đang trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử hiện đại.

Yamal là ngôi sao sáng nhất của tuyển Tây Ban Nha.

Chỉ hai năm sau Euro 2024, tuyển Tây Ban Nha không còn đơn thuần là một đội bóng mạnh. Đội tuyển xứ bò tót giờ được xem như một thương hiệu toàn cầu với sức hút ngày càng lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Theo Marca, thành công chuyên môn cùng sự xuất hiện của thế hệ ngôi sao mới đã giúp giá trị thương mại của "La Roja" tăng vọt trước thềm World Cup 2026.

Hai bản hợp đồng với thương hiệu thời trang xa xỉ Loewe và tập đoàn công nghệ Google được xem là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi đó. Đặc biệt, thỏa thuận với Loewe kéo dài đến World Cup 2030.

Bộ sưu tập dành riêng cho tuyển Tây Ban Nha được phát triển bởi hai giám đốc sáng tạo Jack McCollough và Lazaro Hernandez, kết hợp giữa phong cách thời trang cao cấp với tính ứng dụng dành cho các tuyển thủ.

Trong khi đó, Google đưa tuyển Tây Ban Nha vào nhóm đối tác bóng đá chiến lược toàn cầu, bên cạnh những tên tuổi như Brazil, Argentina, Đức, Pháp, Mỹ và Morocco.

Sự tăng trưởng còn thể hiện qua hệ thống tài trợ. Nếu tại World Cup 2022 và Euro 2024, Tây Ban Nha chỉ có một đối tác tài trợ chính, thì hiện tại con số đó đã tăng lên năm.

Số lượng nhà tài trợ cấp hai cũng tăng gấp đôi, từ 5 lên 10. Tổng số thương hiệu đồng hành cùng đội tuyển hiện đạt 29, tăng mạnh so với 18 cách đây hai năm.

Thế hệ trẻ đang tạo ra kỳ tích kinh tế cho Tây Ban Nha.

Adidas cũng hưởng lợi lớn từ làn sóng này. Mẫu áo phụ màu trắng của tuyển Tây Ban Nha dành cho World Cup 2026 ghi nhận doanh số cao chưa từng có kể từ khi ra mắt hồi tháng 3.

Đứng sau cú bùng nổ ấy là Lamine Yamal. Marca khẳng định bóng đá Tây Ban Nha chưa từng sở hữu một cầu thủ có sức ảnh hưởng truyền thông lớn như ngôi sao 18 tuổi. Mọi nội dung liên quan đến Yamal đều tạo ra lượng tương tác vượt trội trên các nền tảng số.

Bước vào World Cup 2026, Yamal được đặt ngang hàng với những biểu tượng toàn cầu như Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane hay Vinicius Junior.

Với các nhãn hàng, đó là “mỏ vàng” thương mại. Với tuyển Tây Ban Nha, đó là biểu tượng cho hiện tại và tương lai của một thương hiệu bóng đá đang lên đỉnh thế giới.

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