Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xưởng nhựa hơn 1.000 m² ở Hưng Yên cháy dữ dội trong đêm

  • Thứ ba, 10/2/2026 09:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Xưởng nhựa hơn 1.000 m² tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên bốc cháy dữ dội trong đêm, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên sau hơn 3 giờ ngọn lửa mới được khống chế.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên cho biết, trong tối 9/2 đến rạng sáng 10/2, trên địa bàn xã xảy ra vụ cháy xưởng nhựa của một công ty trong nước.

Chay anh 1

Khu xưởng nhựa tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên cháy dữ dội.

Theo đó, khoảng 23h ngày 9/2, khói lửa bùng phát tại khu vực xưởng sản xuất sản phẩm nhựa. Do bên trong có nhiều vật liệu bắt lửa nên đám cháy bùng lên rất nhanh, lan rộng.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên điều động hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Bên trong chứa nhiều vật liệu nhựa dễ cháy cùng khói độc bao trùm khu vực xung quanh khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Chay anh 2

Hiện trường vụ cháy.

Đến khoảng 2h ngày 10/2, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn, không để cháy lan ra khu vực xung quanh.

Theo Chủ tịch UBND xã Việt Yên, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng xưởng nhựa rộng hơn 1.000 m² bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Nhiều tường bao và mái tôn đổ sập do sức nóng của vụ hỏa hoạn.

Nguyên nhân vụ việc và mức độ thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng địa phương thống kê, làm rõ.

Quán bia ở Hà Nội cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

Vào khoảng 0h50 cùng ngày, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra tại một quán bia nằm ven đường Trần Hữu Dực, khu vực phía trước tòa nhà Iris Garden (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

10:13 7/2/2026

Cháy bất ngờ tại nhà hàng ở trung tâm TP.HCM

Sáng 7/2, một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại tầng 3 của một nhà hàng trên đường Hồ Hảo Hớn (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), khiến nhiều người dân khu vực hoảng loạn.

12:04 7/2/2026

Cháy tại tầng 9 chung cư ở Hà Nội

Sáng 6/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 9 tòa chung cư ở phường Đông Ngạc (Hà Nội). Vụ việc không có thương vong về người.

11:49 6/2/2026

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

https://vtcnews.vn/xuong-nhua-hon-1-000m-o-hung-yen-boc-chay-du-doi-trong-dem-ar1002398.html

Tiến Thắng/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy Hưng Yên Xưởng nhựa Cháy Hưng Yên Cháy xưởng

    Đọc tiếp

    Thoi diem cong bo ket qua bau cu la khi nao? hinh anh

    Thời điểm công bố kết quả bầu cử là khi nào?

    1 giờ trước 10:14 10/2/2026

    0

    Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 25/3.

    Mien Bac ret den bao gio? hinh anh

    Miền Bắc rét đến bao giờ?

    4 giờ trước 07:20 10/2/2026

    0

    Ngày hôm nay (10/2), miền Bắc tiếp tục rét nhưng giảm mưa. Từ đêm nay đến ngày mai (11/2), trời lại chuyển mưa nhỏ, nền nhiệt thấp. Từ 12/2, trời ấm dần lên.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý