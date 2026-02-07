Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quán bia ở Hà Nội cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

Vào khoảng 0h50 cùng ngày, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra tại một quán bia nằm ven đường Trần Hữu Dực, khu vực phía trước tòa nhà Iris Garden (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Nơi xảy ra sự việc.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 16 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường để triển khai công tác dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức khoanh vùng, phun nước khống chế đám cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan sang các khu vực lân cận, đặc biệt là các nhà dân và công trình xung quanh. Đồng thời, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông trên tuyến đường Trần Hữu Dực cũng được triển khai nhằm phục vụ công tác chữa cháy.

Sau một thời gian nỗ lực, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Theo lãnh đạo đơn vị chức năng, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, đánh giá. Diện tích khu vực xảy ra cháy ước tính khoảng 20 m2.

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng đã tiến hành bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là quán ăn, quán bia hoạt động vào ban đêm, có sử dụng nhiều thiết bị điện và nguồn nhiệt. Các cơ quan chức năng khuyến cáo chủ cơ sở và người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC để hạn chế thiệt hại khi sự cố xảy ra.

Cháy tại tầng 9 chung cư ở Hà Nội

Sáng 6/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 9 tòa chung cư ở phường Đông Ngạc (Hà Nội). Vụ việc không có thương vong về người.

25:1476 hôm qua

Cháy dữ dội tại cơ sở mai táng Phước Vinh ở TP.HCM

Ngày 6/2, các cơ quan chức năng TP.HCM đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở mai táng Phước Vinh.

25:1482 hôm qua

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, ba mẹ con tử vong

Khi khống chế ngọn lửa và tiếp cận bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 3 mẹ con đã tử vong.

06:45 5/2/2026

    Chay bat ngo tai nha hang o trung tam TP.HCM hinh anh

    Cháy bất ngờ tại nhà hàng ở trung tâm TP.HCM

    21 phút trước 12:04 7/2/2026

    0

    Sáng 7/2, một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại tầng 3 của một nhà hàng trên đường Hồ Hảo Hớn (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), khiến nhiều người dân khu vực hoảng loạn.

