Quán bia ở Hà Nội cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

Vào khoảng 0h50 cùng ngày, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra tại một quán bia nằm ven đường Trần Hữu Dực, khu vực phía trước tòa nhà Iris Garden (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Nơi xảy ra sự việc.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 16 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường để triển khai công tác dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức khoanh vùng, phun nước khống chế đám cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan sang các khu vực lân cận, đặc biệt là các nhà dân và công trình xung quanh. Đồng thời, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông trên tuyến đường Trần Hữu Dực cũng được triển khai nhằm phục vụ công tác chữa cháy.

Sau một thời gian nỗ lực, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Theo lãnh đạo đơn vị chức năng, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, đánh giá. Diện tích khu vực xảy ra cháy ước tính khoảng 20 m2.

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng đã tiến hành bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là quán ăn, quán bia hoạt động vào ban đêm, có sử dụng nhiều thiết bị điện và nguồn nhiệt. Các cơ quan chức năng khuyến cáo chủ cơ sở và người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC để hạn chế thiệt hại khi sự cố xảy ra.