Xuất hiện sau gần 30 năm, TikTok Shop sắp vượt eBay

Bất chấp nguy cơ bị cấm tại Mỹ, TikTok Shop vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, nhanh chóng vươn lên ngang tầm eBay và định hình lại thói quen mua sắm trực tuyến.

TikTok Shop đang có sự phát triển thần tốc nhờ mô hình xem và mua. Ảnh: Bloomberg.

TikTok Shop đang tăng trưởng chóng mặt, trở thành đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực thương mại điện tử toàn cầu. Chỉ sau 2 năm ra mắt, nền tảng này đã đạt quy mô tương đương eBay, minh chứng cho sức hút của mô hình “xem video và mua hàng” đang định hình lại thói quen tiêu dùng trực tuyến.

Tăng trưởng vượt dự đoán

Theo công ty phân tích EchoTik, từ tháng 7-9/2025, TikTok Shop đạt doanh số khoảng 19 tỷ USD trên toàn cầu. Riêng tại Mỹ, thị trường lớn nhất của nền tảng, doanh thu ước đạt 4- 4,5 tỷ USD , tăng hơn 120% so với quý trước.

Với con số này, TikTok Shop hiện có quy mô tương đương eBay, vốn ghi nhận doanh số 20,1 tỷ USD trong cùng kỳ. Điều đáng chú ý là nền tảng của ByteDance mới chỉ chính thức ra mắt tại Mỹ vào tháng 9/2023, trong khi eBay đã tồn tại hơn 3 thập kỷ.

Nhà phân tích độc lập Juozas Kaziukėnas cho rằng tốc độ mở rộng của TikTok Shop đang bị đánh giá thấp do công chúng chủ yếu tập trung vào khả năng ứng dụng này bị cấm tại Mỹ. “Thị phần thương mại điện tử của TikTok vẫn đang tăng đều, dù bị bao phủ bởi tranh cãi”, ông Juozas nhận định.

TikTok Shop sắp chạm đến quy mô của eBay. Ảnh: Bloomberg.

Mô hình xem và mua, nơi các nhà sáng tạo nội dung giới thiệu sản phẩm trong các video ngắn kèm đường dẫn mua hàng là yếu tố giúp TikTok Shop khác biệt với Amazon và eBay. Ivy Yang, nhà sáng lập công ty tư vấn Wavelet Strategy, kể rằng cô từng mua máy hút bụi trên Amazon nhưng sau khi xem video thử sản phẩm tương tự trên TikTok Shop, cô đã đổi ý mua tại nền tảng này.

“Tôi cần thấy sản phẩm vận hành thế nào, không chỉ thông qua đọc đánh giá”, cô nói.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định dù tăng trưởng nhanh, TikTok Shop vẫn chưa tái hiện được thành công như Douyin, phiên bản TikTok tại Trung Quốc. Ở thị trường nội địa, thương mại điện tử livestream đã trở thành ngành công nghiệp tỷ USD, trong khi doanh số từ các buổi phát trực tiếp tại Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ.

Dandan He, CEO CHC Fashion Group, cho biết chỉ 2% người dùng TikTok tại Mỹ theo dõi nội dung mua sắm trực tuyến. Ngược lại, tỉ lệ này chiếm gần 50% lưu lượng truy cập tại Trung Quốc.

Tình cảnh trái ngược

Một phần nguyên nhân khiến TikTok Shop chưa bùng nổ tại Mỹ nằm ở yếu tố văn hóa. Nhà tư vấn Ivy Yang cho rằng nội dung livestream bán hàng ở Mỹ “thiếu sức hấp dẫn” so với các chương trình tại Trung Quốc, nơi người nổi tiếng và các KOL thường biến buổi phát sóng thành show giải trí có kịch bản hấp dẫn.

“Người Mỹ không muốn xem phiên bản kênh truyền hình mua sắm (QVC) được làm lại cho điện thoại”, Yang nhận xét.

Ngoài ra, phần lớn người bán trên TikTok Shop vẫn đến từ Trung Quốc, khiến trải nghiệm người dùng tại Mỹ chưa thực sự gần gũi. Felicity Zhang, một người bán hàng gốc Trung Quốc ở Houston, cho biết nhiều buổi phát sóng khiến cô có cảm giác như đang ở Nghĩa Ô, trung tâm sản xuất hàng hóa của Trung Quốc.

Mô hình xem và mua của TikTok Shop đang thay đổi lĩnh vực thương mại điện tử toàn cầu. Ảnh: Bloomberg.

Để khắc phục, TikTok đã thắt chặt quy trình xét duyệt, từ chối hơn 1,4 triệu đơn đăng ký người bán mới trong nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, điều này cũng vô tình khiến các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ khó tham gia hơn.

Trái với Mỹ, TikTok Shop đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ tại Đông Nam Á, khu vực có thói quen mua sắm tương tự Trung Quốc. Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Philippines đều là những thị trường nổi bật trong quý III/2025. Tại Thái Lan, một influencer đã bán được hơn 17 triệu USD sản phẩm trong buổi livestream kéo dài 6 ngày, chủ yếu là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Warin Tinprapa, Giám đốc tăng trưởng của MI Group cho rằng TikTok Shop phù hợp hoàn hảo với văn hóa tiêu dùng trên điện thoại di động, đồng thời hưởng lợi từ mức độ cạnh tranh thấp hơn so với Mỹ. Chiến lược giá rẻ và khả năng tích hợp mua sắm trong video cũng giúp nền tảng này nhanh chóng chiếm được niềm tin của người dùng trẻ.