Xuất hiện cồn cát hình cá heo ở biển Nha Trang

  • Thứ ba, 20/1/2026 18:17 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Một cồn cát dài hơn 100 m có hình dáng giống cá heo bất ngờ xuất hiện trên bờ biển Nha Trang. Nhiều du khách thích thú, tìm đến trải nghiệm và chụp ảnh.

Xuất hiện cồn cát độc lạ hình cá heo ở biển Nha Trang Cồn cát﻿ có chiều dài hơn 100 m, rộng gần 50 m trên biển Nha Trang thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Những ngày gần đây, tại khu vực bờ biển Nha Trang gần cầu Trần Phú xuất hiện một cồn cát có chiều dài hơn 100 m, rộng gần 50 m, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Theo người dân địa phương, cồn cát hình thành từ nhiều ngày trước nhưng chưa lộ rõ do thời tiết biển động. Gần đây, khi thủy triều rút, dải cát hiện rõ, có hình dáng giống một con cá heo khổng lồ hướng ra biển, tạo nên khung cảnh hiếm gặp giữa trung tâm đô thị ven biển Nha Trang.
Nhiều du khách bày tỏ thích thú, xuống tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm.
Du khách ghi lại những khoảnh khắc đẹp hiếm gặp trên cồn cát Nha Trang.
Cồn cát xuất hiện bỗng trở thành điểm check-in không thể bỏ qua của du khách khi đến Nha Trang du lịch.
Du khách dạo bộ trên cồn cát.
Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết cồn cát nằm tại khu vực giao thoa giữa dòng chảy sông Cái và biển. Đất, cát từ thượng nguồn theo các đợt mưa lũ lớn vừa qua đổ về hạ lưu sông Cái, kết hợp tác động của sóng gió liên tục đã tạo nên bãi bồi tự nhiên này.

