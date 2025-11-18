Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xuất hiện ca khúc nhạc Việt bị chê thảm họa

  • Thứ ba, 18/11/2025 09:00 (GMT+7)
"Một Việt Nam mới tinh" của nhóm nhạc nữ V.STAR bị chê thảm họa, đặc biệt là phần rap. Nhiều khán giả cho rằng lời nhạc không bằng Chat GPT, phần MV rối mắt, mỗi người một nhịp.

Ca khúc bị chê thảm họa

Đoạn rap trong ca khúc Một Việt Nam mới tinh của nhóm nhạc nữ V.STAR đang gây xôn xao mạng xã hội. Một bài viết thu hút hơn 10.000 lượt thích cùng hơn 5.000 lượt chia sẻ trên Threads nhận xét: “Cảm giác như họ cho 5 giọng AI khác nhau viết lời rồi ghép vào để thành bài hát”.

Đoạn rap gây tranh cãi là phần chơi chữ và liên tục lặp lại: “Việt Nam mới tinh - tinh - tinh - tinh/ Ánh đèn lung lung linh - linh - linh - linh/ Bước chân rung rung rinh - rinh - rinh - rinh/ Âm thanh boom boom - EDM cháy tim/ Ba mươi tư tỉnh thành của một Việt Nam mới tinh - tinh - tinh - tinh/ Ba mươi tư tỉnh thành mới đẹp lung linh - linh - linh - linh”…

Nhiều khán giả gọi đây là ca khúc thảm họa, lời nhạc ngang, gượng gạo, thua Chat GPT.

'EDM cháy tim' là sao?Không hiểu được các bạn đang hát gì”, “Lại thêm một ca khúc thảm họa”, “Âm nhạc đa dạng, tôi không hợp với bài hát này nhưng năm 2025 rồi tại sao nhóm nhạc trẻ lại quay MV không bằng nhóm nhảy đường phố”, “Trang phục mỗi người một kiểu, lời nhạc không bằng Chat GPT, vũ đạo, ánh sáng loạn xạ. Dù tiêu đề là về Việt Nam, những gì các bạn thể hiện trong MV này là dòng thoại lặp đi lặp lại”… người xem bình luận.

Viet Nam moi tinh anh 1

Nhóm nhạc nữ mới ra mắt V.STAR.

MV này được nhóm V.STAR giới thiệu để chào đón đất nước bước đổi mới, hòa nhập quốc tế. Các thành viên đọc rap để chào đón 34 tỉnh thành mới trên cả nước trải dài từ Bắc đến Nam. Bài hát gây tranh cãi do Đinh Quang Minh - Henry T sáng tác.

Ngoài phân đoạn rap, phần mở đầu và điệp khúc cũng bị khán giả nhận xét “trôi tuột”, ngây ngô như: “Một Việt Nam mới tinh đang thức dậy/ Ánh mặt trời lấp lánh trên tầng cây”, “Nụ cười sáng, giấc mơ to/ Đất này chào, tay vẫy hô.../ Cùng nhịp sống cùng hòa ca...”.

Cách quay MV của nhóm lấy cảm hứng từ Studio Choom của Kpop. Đây là dạng video nhấn vào phần trình diễn vũ đạo, phông nền trơn được thay đổi màu sắc bằng ánh sáng, kết hợp với góc quay điệu nghệ. Tuy vậy, Một Việt Nam mới tinh bị chê đánh đèn loạn xạ, khiến người xem mỏi mắt.

V.STAR là ai?

V.STAR là nhóm nhạc nhỏ tuổi nhất Vpop hiện nay, gồm 5 thành viên là Nguyễn Ngọc Cát Tường (16 tuổi), Tạ Ngọc Trâm Anh (15 tuổi), Thái Bảng Anh (17 tuổi), Trương Hảo Đồng (14 tuổi) và Vũ Thy Ngọc Diệp (14 tuổi), ra mắt công chúng vào đầu tháng 11. Các cô gái được tuyển chọn từ cuộc thi tìm kiếm tài năng do VMT Entertainment tổ chức hồi tháng 8, dưới sự dẫn dắt của quán quân Tiếng hát truyền hình 2014 - Minh Trang Lyly.

Viet Nam moi tinh anh 2

Các thành viên V.STAR.

Công ty chủ quản cho biết các thành viên có khả năng ca hát, vũ đạo tốt. 5 cô gái chơi được các nhạc cụ như guitar, piano và trống, trong đó Nguyễn Ngọc Cát Tường từng có 2 năm thực tập tại Hàn Quốc.

Ngoài Một Việt Nam mới tinh, nhóm phát hành album audio gồm các ca khúc: We are V.STAR, Cảm ơn cha mẹ, Một chữ cũng là thầy côVề miền Tây chơi.

Một số khán giả nhận định ê-kíp đang cố tạo tranh luận để hút truyền thông. Trước Một Việt Nam mới tinh đã có nhiều ca khúc nổi lên vì ca từ “nhảm, nhạt” như Pickleball của Đỗ Phú Quí, Cánh bướm dối gian của Phí Phương Anh, Oh my chuối của Sĩ Thanh

Sau 10 ngày ra mắt, bài hát đã hút hơn một triệu lượt xem, có xu hướng tăng nhanh vì vướng tranh cãi. Lượng dislike (không thích - PV) MV áp đảo, lên đến 11.000, trong khi lượng like (thích) chỉ là 1.400. Một số khán giả tiếc khi nhóm nhạc có nhiều người trẻ, có cơ hội để phát triển, song sản phẩm chào sân lại để lại sự tiêu cực.

Hoàng Nhi

Gia Lạc/Tiền Phong

Việt Nam mới tinh Sĩ Thanh V.Star mv thảm họa Chat GPT

