'Nhà ma xó' có Vân Trang thu 18 tỷ đồng

"Nhà ma xó" kết thúc hành trình phòng vé sau khoảng 1 tháng công chiếu. Doanh thu tác phẩm theo ghi nhận là hơn 18 tỷ đồng, con số khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt 2025.

Sau khoảng 1 tháng công chiếu, Nhà ma xó khép lại hành trình ngoài rạp với doanh thu 18,2 tỷ đồng , theo thống kê từ Box Office Vietnam. Những ngày chiếu cuối cùng, trước sức ép từ loạt phim mới, tác phẩm chỉ còn lại rất ít suất chiếu, doanh thu tăng nhỏ giọt. Thành tích 18,2 tỷ đồng của Nhà ma xó tỏ ra khá khiêm tốn với mặt bằng phim Việt 2025, nhiều khả năng khiến nhà sản xuất đối diện thua lỗ.

Mở bán suất chiếu sớm từ 22/10, đứa con tinh thần của đạo diễn Trương Dũng với chủ đề gia đình kết hợp kinh dị, xoay quanh những mâu thuẫn trong một gia đình đông thành viên. Phim gây chú ý nhờ dàn diễn viên có kinh nghiệm ở mảng truyền hình. Tuy nhiên, phần kịch bản lại vấp phản ứng với cách xây dựng nhân vật thiếu thuyết phục, nhiều tình huống khiên cưỡng, lỏng lẻo.

Việc lạm dụng cãi vã và những lời thoại tục tĩu cũng khiến Nhà ma xó gây tranh cãi. Trong khi diễn xuất của dàn cast nặng tính minh họa, nhiều trường đoạn tạo cảm giác như kịch nghệ, cải lương.

Vân Trang và Huỳnh Đông vào vai cặp vợ chồng trong phim.

Bên cạnh chất lượng không được đánh giá cao, khâu truyền thông, quảng bá Nhà ma xó cũng gây nghi ngại. Ê-kíp sử dụng cảnh cãi vã làm chất liệu truyền thông phim trên mạng xã hội, thậm chí mang ra tái hiện ngay tại buổi họp báo. Ở một số buổi cinetour sau đó, đoàn phim còn mời khán giả lên thể hiện những cảnh chửi bới ngay tại rạp, trong khi dàn cast đứng cười đùa - hình ảnh được cho là phản cảm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết việc một bộ phim thuộc thể loại gia đình nhưng lạm dụng lời thoại tục tĩu, phản cảm, thậm chí sử dụng yếu tố này như một hình thức quảng bá là không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, trái với định hướng giá trị văn hóa mà nền điện ảnh hướng tới.

“Trong sáng tạo nghệ thuật, việc sử dụng ngôn ngữ đời thường có thể được chấp nhận ở một mức độ cần thiết, nhằm thể hiện chân thực đời sống và tính cách nhân vật. Tuy nhiên, khi những yếu tố này bị khai thác quá mức hoặc dùng để gây chú ý truyền thông, nó không chỉ làm sai lệch giá trị thẩm mỹ của tác phẩm mà còn có thể tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của khán giả, đặc biệt là giới trẻ”, ông Cường chia sẻ.