Ca sĩ Huệ Quân qua đời

Thành viên nhóm Ordinary Rock Band bị ghế điều khiển điện ép chặt, dẫn đến chấn thương gãy xương sườn và sau đó tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu.

Theo tờ Thành Đô, nhóm nhạc Ordinary Rock Band gây xôn xao khi đăng tải cáo phó, cho biết giọng ca chính của nhóm - Giải Huệ Quân - đã qua đời vào rạng sáng 10/11. Trước đó, vào sáng 9/11, trong lúc làm việc, cô bất ngờ bị ghế ngồi điều khiển bằng điện ép chặt, dẫn đến chấn thương gãy xương sườn, khó thở. Dù được đưa đi cấp cứu, Huệ Quân vẫn không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Thông tin thành viên Ordinary Rock Band qua đời thu hút quan tâm và kéo theo nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Tới tối 13/11, ban nhạc phải lên tiếng đính chính, cho biết Huệ Quân không phải bị ghế ô tô ép tử vong như tin đồn đang lan truyền, mà là loại ghế điện thiết bị cỡ lớn của nhà hát. Nhóm cũng kêu gọi khán giả cảnh giác, tránh để bị kẻ xấu lợi dụng nhằm trục lợi.

Huệ Quân qua đời vào sáng 10/11. Ảnh: Stheadline.

Ordinary Rock Band là một ban nhạc độc lập theo phong cách hậu punk đến từ Đại Liên. Điểm đặc biệt của nhóm là không dùng synthesizer truyền thống mà thay thế bằng violin. Cuối năm 2022, nhóm phát hành album đầu tay, từ năm 2023 bắt đầu lưu diễn toàn quốc, biểu diễn tại nhiều thành phố lớn như Nam Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu... Giải Huệ Quân không chỉ là giọng ca chính mà còn chơi violin và tham gia sáng tác nhiều ca khúc.

Sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả, người hâm mộ Ordinary Rock Band cảm thấy sốc. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận thương tiếc, gửi lời chia buồn tới gia đình Huệ Quân.

"Giải Huệ Quân không chỉ là giọng ca chính và linh hồn của ban nhạc, mà còn là người bạn tri kỷ đã đồng hành suốt hơn mười năm. Trên sân khấu, cô luôn thể hiện một cá tính mềm mại nhưng đầy mạnh mẽ. Trong cuộc sống, cô kiên cường đối mặt với mọi thử thách. Với nụ cười chân thành và tính cách ấm áp, Huệ Quân đã truyền cảm hứng cho vô số bạn bè và khán giả. Cô là người đồng đội mà chúng tôi vô cùng tự hào", nhóm Ordinary Rock Band tưởng nhớ cố ca sĩ.